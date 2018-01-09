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​Другого и не ожидали

В Сургуте в конце декабря установили первые теплые остановки. Некоторые из них уже функционируют в полную силу, другие пока ждут полного подключения. И вот они ожидаемо подверглись нападению вандалов.

О том, что конструкции будут изготовлены из ударопрочного стекла, было сказано еще летом, когда только шел конкурс на установку. Глава города у себя на странице в соцсети не раз призывал горожан не пытаться проверить на прочность антивандальные стенки, но это, видимо, только подстегнуло злоумышленников.
Сначала остановка на Мира по недосмотру подрядчика лишилась дверей, а теперь кто-то уже умышленно повредил двери павильона возле парка «За Саймой».

Кого винить? Людей, которые испытывают ударопрочное стекло? Администрацию, которая во время декларируемых попыток «осовременить» город принимает у подрядчиков остановки, смонтированные так, что двери разваливаются? Или всех вместе?

Да, эти павильоны (как и предыдущие, из серии «аллюр»), отлично смотрятся на эскизах, но даже ребенку было ясно, что они абсолютно не подходят для сургутян. Как ни крути, в нашем городе слишком много временщиков, которые не рассматривают Сургут в качестве постоянного места проживания. А уж если к ним добавляются временщики во власти…
Буквально вчера я ехала по Университетской улице, где (если не ошибаюсь), поставили четыре теплых павильона. Один из них (самый первый), полностью подключен. У остальных не работали информационные табло, и, скорее всего, камеры тоже. Так чему удивляться?
Если уж поставили такие дорогостоящие современные остановки, то следует их запускать на 100 процентов сразу, а не ездить за кромками для дверей и включать видеокамеры через несколько дней — вандалы-то не дремлют.
А вообще, проще было прислушаться к голосу народа — под каждым постом Шувалова в соцсети о теплых остановках люди писали, что эта идея — не то, что нужно городу, приводя печальный опыт с «аллюром» в подтверждение. Да и, по слухам, сама Наталья Комарова выразила то же мнение — сказала, что лучше сначала наладить работу общественного транспорта, а потом запускать проекты с передовыми павильонами.

Да и если уж говорить про их инновационность, то было бы здорово увидеть исполнение обещания о «теплости» остановок. Нам в редакцию уже несколько раз сообщали о том, что температура внутри конструкции не отличается от той, что снаружи, а обогреватели греют только на расстоянии в десять-двадцать сантиметров.

В конце концов, знает ли сургутская администрация, принимающая павильоны с отваливающимися дверями, как во всем мире борются с вандалами? Как их победили в нью-йоркском метро, где уж точно все куда сложнее (ужаснее), чем в Сургуте? И какова теперь будет реакция власти на то, что антивандальные стекла в новых павильонах не совсем антивандальные?

Я очень хочу верить, что теплые остановки приживутся у нас, и людям они будут так нравиться, что они сами помогут спасти эти конструкции от вандалов. Но для этого нужно много, кропотливо и правильно работать, в первую очередь, городской власти вместе с силовиками и привлечением общественности.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 282, комментариев: 4


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Комментарии:
Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 16:40
Посмотрела одну такую остановку. Около центральной аптеки. Очень хлипенькие двери. И нет ручек. И никаких инструкций о способе открытия дверей. Там бы наклеечку какую со стрелочками приклеить. Тепло от обогревателя ощутимо только под самим обогревателем около дверей. Между тротуаром и стенами остановки зазор приличный. Это так задумано? Вот такой краткий анализ на скорую руку.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:01
Да чего уж там в Нью-Йорке… в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке.
крокодил
не нравится
Сегодня в 17:07
По периметру внизу щели - задувает. Двери, думается, открываются не удобно. Их нужно сначала открыть, потом со скрипом закрыть. Функционально было бы установить самозакрывающиеся "колебалки" .
Ну и да, вандалы - свиньи!
Швондер
не нравится
Сегодня в 18:02
Пудовкина, тебе тепло будет не У а В обогревателе

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