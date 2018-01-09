Не хочу «вид сверху»

«Мы в первый час нового года спешили выйти на улицу, а вы – в интернет!» Наверняка такой подкол от старшего поколения младшему имел место быть не только за моим праздничным столом. И не поспоришь: сама помню, как в любой мороз родители садили нас на санки, закутывали - и на главную елку! Таким местом встречи, всегда была Площадь Советов. Не только потому что всю жизнь родители, а теперь и моя семья, живем в этом, Центральном, районе. А потому что эта площадь считалась главной, ее всегда особенно готовили к праздникам.

Концерты звезд эстрады в ДК «Энергетик», ярмарки на Масленицу, парады и торговые ряды, и конечно же, зимние городки! Они были эпицентром зимних праздников: все от мала до велика катались на горках, которые каждый год отличались оригинальностью. Горка-барашек, горка-голова богатыря, горки-крепости, огромные снежные фигуры. Там и носы разбивали, и хороводы водили, но было весело и как-то тепло не по погоде! И на площади ДК «Энергетик», и на ДК «Геолог», и на ДИ «Нефтяник», и в районе Ж/Д были такие городки:

Площадь Советов, середина 90-х

Мы часто общаемся с одноклассниками, которые уехали из Сургута, и большинство из них тоже ностальгируют, как в новогоднюю ночь все встречались на площади. Сейчас у них есть возможность видеть родной город в соцсетях. Всегда интересно услышать их мнение. Часто «уехавшие» удивляются, как быстро меняется город, как много в нем становится новостроек, машин, света. Любопытно, что в одном наше мнение совпало: город стал каким-то пустым. Это особенно заметно по «видео сверху».

Вот камера наезжает на сумрачный город, здания загораются яркими огнями. Свето-художественное оформление города бесспорно на высоте. Но, согласитесь, разглядеть эту красоту можно только разве что с высоты или с экрана.

«А где все люди?» - спрашивают меня друзья, посмотрев ролики о новогоднем убранстве Сургута. Я посмотрела несколько таких видеозарисовок, и почему-то тоже вспомнился фильм «Лангольеры».

Пустые улицы, пустые дворы, и даже возле новогодних елок пустовато. Как будто горожане исчезли или уснули, или их запустят, когда зажгутся все огоньки.

Ледовый городок ИКЦ "Старый Сургут" 2018 год

С одной стороны, необходимость лишний раз выходить из дома отпала. Даже собираться всем за одним столом необязательно - все онлайн за своими, отдельными. Но с другой – есть хорошие традиции, которые не хотелось бы терять.

Сургутяне не жалуют традиционные зимние забавы? В будни – понятно, город трудовой, в морозы – тоже ясно, а в выходные и праздники? Может, потому что нет условий? Почему в Сургуте перестали строить такие снежные городки, как раньше? Хотя бы один, но классический, с горками, крепостью, лабиринтами. Это дорого? Или это какими-то регламентами теперь запрещено?

Не спорю, в каждом районе есть «классический набор»: елка плюс две горки. Но разве так должен выглядеть небедный северный город зимой? Действительно, куда свозить гостей Сургута?

За площадь Советов мне вообще обидно, как старожилу района: даже этот скудный «набор» неполный. А ведь даже когда ДК «Энергетик» простаивал на ремонте, зимой рядом с ним были горки! Сейчас их нет, и наши дети страдают. Им приходится обкатывать пандусы городской мэрии и кучу снега, которая периодически копится возле ее стоянки…

Детям хочется скатиться на ледянке с ветерком, а не селфи со светодиодными конями, по дороге в торговый центр. Своей однокласснице я так и ответила на вопрос о пустых улицах. Всех засосало в ТРЦ. Там нынче в Сургуте и место встречи, и развлечения, и шопинг.

Я отчасти разделяю мнение, что сургутянам, увы, никаких других развлечений не надо, кроме магазинов. Открылись два крупных ТРЦ, и дети перестали гулять на улице, а взрослые забыли про душевные радости.Да, есть парки, там гуляют, и берега Саймы укатаны ледянками до дерна, как и на мемориале Славы. Но этого явно недостаточно!

В той же концепции развития городских парков хотелось бы видеть наличие горок в зимний период.

Хочется, чтобы было уютно и… осязаемо. Не только а-ля «вид сверху», для новогодней открытки и лайков социальных сетях, а «изнутри», для самих горожан.

Ведь можно подсматривать у других? Мне очень нравится, как готовят к новогодним каникулам площадь 1905 года в Екатеринбурге:

Да, там платный вход но, вероятно, это оправдано (особенно, если сравнить с тем, что предлагает за деньги ИКЦ «Старый Сургут»). Хотя друзья из столицы Урала тоже недовольны: тесновато, маловато, скучновато... Но наверняка, готовя город к долгим зимним каникулам, изучался разный опыт?

Уверенна, многие семьи променяли бы душные аттракционы на эти исконные зимние забавы! Благо, снег в Сургуте не тает с ноября до апреля…