16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,0463   EUR  68,2103  

​Маленькая победа

Буквально в последний рабочий день 2017 года стало известно о том, что уголовное дело, под соусом которого последние полгода (а до этого — еще полгода) прессовали сургутский хлебозавод, закрыто. Это значит, что адские бюрократические испытания, выпавшие на муниципальное предприятие и его директора Сергея Пустозерова, начнут заканчиваться – едва ли проверки из администрации сразу прервутся, но оснований для них явно стало меньше.

То есть позитивные, конструктивные и, можно сказать, патриотические городские силы победили, как минимум – достигли ситуативного успеха и помогли отбить довольно серьезную атаку на важное сургутское предприятие. Наряду со спасением ботанического сада это можно внести в число ярких побед неравнодушной общественности 2017 года.

Здесь я хочу затронуть вклад сургутских депутатов, которые смогли продавить вынесение вопроса с хлебозаводом в публичное поле и довольно жестко обсуждали его с городской администрацией чуть ли не в последние дни года. Поначалу казалось, что дума заняла по отношению ко всем этим процессам неоправданно мягкую позицию, и все острые вопросы очень долго и муторно шли к своему открытому обсуждению, но все-таки дошли, и это радует.

Вообще создается ощущение, что шестой созыв нашего парламента испытывает своеобразный «комплекс Бондаренко». Многие помнят, как предыдущий состав думы фрондировал и скандалил с администрацией Дмитрия Попова по поводу и без. Тогда первоначально радостно воспринятая общественностью критика исполнительной власти в итоге переросла в ситуацию, когда критика переросла в критиканство, а все громкие слова имели неприятную подложку в виде сугубо политической борьбы без какой-либо пользы для города. Пожалуй, главный итог тех событий – разваленный совхоз «Северное», на месте которого так ничего не появилось. Проезжающие по улице Маяковского сургутяне могут видеть печальный памятник той войны – просевшие под грузом времени и разрухи теплицы некогда живого работающего предприятия.

Теперь создается впечатление, что новая городская дума не хочет иметь ничего общего даже со стилистикой поведения эпохи Бондаренко. Настолько, что практически любые проблемы и вопросы либо решаются в закрытом режиме (вспомните историю о том, как Шувалов хотел подчинить себе думу по партийной линии, через «фракционное голосование»), либо, если дело идет в публичном поле, острые темы подаются совершенно без политического аспекта, который иногда необходим для придания им принципиального характера.

Вот и получается, что депутаты исполняют свою контрольную функцию, но внешне это выглядит так, будто они стремятся избежать конфликтов с администрацией города в любой форме. Это, как и стилистика думы Бондаренко, тоже крайность – только с другой стороны. В конечном итоге сургутяне в очередной раз не в курсе, что, как и где произошло, и у них создается впечатление, что чиновники и депутаты только и заняты своими (общими) делами, хотя это не так.

Поэтому, в некоторой степени продолжая подводить итоги года, хочется пожелать всем представителям нашей власти (особенно, представительской – на то она и представительская) более полно отражать свою позицию по текущим вопросам, давать четкую оценку идущим в городе процессам и объяснять свои решения. Только так широкая общественность сможет понять, кто у нас в Сургуте что хочет и кому стоит давать кредит доверия, а кому нет.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:40, просмотров: 491, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 14:50
Вот насчёт неравнодушной общественности хотелось бы поподробней, кого именно, кроме себя и нескольких сетевых персонажей, уважаемая редакция имеет в виду.
Коллективу и руководству хлебозавода - искренние поздравления с завершением их мытарств.
Д.Щеглов Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 15:46
Вы, Саша, в том числе. А еще люди, которые занимают высокие посты и знают об этой истории из наших публикаций. И старожилы, которые как правило неравнодушны к делам города и постоянно обращаются к статусным лицам города (т.н. "отцам-основателям") с этими проблемами. Я бы не стал недооценивать такой субъект, как общественность.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:19
Всегда интересовал вопрос о персональной отвественности: кто подписал донос, причем ложный донос! Понесет ли персональную ответственность подписант? Или все спустится на тормозах? Кто персонально ответит за все что происходило на предприятии, нервы, таблетки, головные боли?

Сергей Б Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:58
И заметьте, все маневры за государственный счет. Ну, ничего, дело поправимое – «Отметим, что Югра оказалась лидером среди регионов УрФО, которым правительство выделит дополнительные финансовые ресурсы за успехи в социально-экономическом развитии».
сэнсей
не нравится
Сегодня в 18:11
Я бы вспомнил еще думуКузьменко закончившуюся арестом управделами в Москве за взятку так и неизвесно чем закончившуюся тоже хороший пример работы они совхоз"Северный" сохранили не дали рухнуть.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Пока вы отдыхали. Обзор ЧП, произошедших во время новогодних каникул

Пока вы отдыхали. Обзор ЧП, произошедших во время новогодних каникул
В минувшие праздничные дни в округе произошло немало происшествий, унесших жизни югорчан. В основном смертельными стали дорожные аварии.
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:08
370 0
Статья дня. Очередной михалковский «киношедевр»

Статья дня. Очередной михалковский «киношедевр»
Чего создателям киношных гимнов действительно простить нельзя, так это того, что их красивая сказочка катком надругательства прошлась по памяти ушедших спортивных кумиров
Сергей Ляпунов, «Эхо Москвы» Сегодня в 09:27
717 10
​Подарок к празднику

​Подарок к празднику
Перед началом праздников я был радостно удивлен. Неожиданно вместо «газели» по маршруту №69 приехал полноценный городской автобус.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 09:15
360 3
Развалины года. ​Передали палочку

Развалины года. ​Передали палочку
Тубдиспансер разобрали со скандалом
Артем Мазнев 07 января в 15:03
2082 2
Зараза года. ​Вирус туриста

Зараза года. ​Вирус туриста
Кого и как атаковали главные инфекции 2017 года
Степан Крылов 07 января в 14:11
736 0
Террор года. ​Берегись автомобиля

Террор года. ​Берегись автомобиля
Террористы пересели с самолётов на машины
Лилия Сулейманова 07 января в 13:01
587 0
ЧП года. ​Ранение города

ЧП года. ​Ранение города
В 2017 году Сургут подвергся террористической атаке
Василий Мирский 07 января в 11:18
610 0
Игрушка года. ​Умей вертеть!

Игрушка года. ​Умей вертеть!
Чем россияне занимали руки в 2017 году?
Елена Галкина 07 января в 10:06
525 0
Валюта года. Деньги в цифре

Валюта года. Деньги в цифре
В 2017 году биткойны покорили мир
Артем Мазнев 06 января в 15:15
609 1
Видео года. ​Группа быстрого асфальтирования

Видео года. ​Группа быстрого асфальтирования
Как залатать дорогу при помощи клипа
Макар Куликов 06 января в 14:13
761 0
Слух года. ​Живее всех живых

Слух года. ​Живее всех живых
Слухи о смерти ГКЦ сильно преувеличены
Надежда Макаренко 06 января в 13:04
1231 0
Слово года. ​И новое, и заново

Слово года. ​И новое, и заново
Эксперты назвали «Слово года — 2017»
Артем Мазнев 06 января в 13:02
620 0
Запрос года. Зашёл и нашёл

Запрос года. Зашёл и нашёл
«Яндекс» рассказал, что искали россияне в 2017 году
Григорий Котов 06 января в 12:09
663 3
Экспертиза года. ​Не только под шубу

Экспертиза года. ​Не только под шубу
«НГ» продегустировал селёдку в масле
Лилия Сулейманова 06 января в 11:06
557 0
Облом года. Ошибочка вышла

Облом года. Ошибочка вышла
Главную награду в сфере кинематографа чуть не отдали не тому номинанту
Надежда Макаренко 06 января в 10:11
505 0
Фильм года. ​Просто загляденье

Фильм года. ​Просто загляденье
Какое кино стало самым популярным в России в уходящем 2017 году?
Надежда Макаренко 05 января в 15:09
724 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика