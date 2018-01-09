​Маленькая победа

Буквально в последний рабочий день 2017 года стало известно о том, что уголовное дело, под соусом которого последние полгода (а до этого — еще полгода) прессовали сургутский хлебозавод, закрыто. Это значит, что адские бюрократические испытания, выпавшие на муниципальное предприятие и его директора Сергея Пустозерова, начнут заканчиваться – едва ли проверки из администрации сразу прервутся, но оснований для них явно стало меньше.

То есть позитивные, конструктивные и, можно сказать, патриотические городские силы победили, как минимум – достигли ситуативного успеха и помогли отбить довольно серьезную атаку на важное сургутское предприятие. Наряду со спасением ботанического сада это можно внести в число ярких побед неравнодушной общественности 2017 года.

Здесь я хочу затронуть вклад сургутских депутатов, которые смогли продавить вынесение вопроса с хлебозаводом в публичное поле и довольно жестко обсуждали его с городской администрацией чуть ли не в последние дни года. Поначалу казалось, что дума заняла по отношению ко всем этим процессам неоправданно мягкую позицию, и все острые вопросы очень долго и муторно шли к своему открытому обсуждению, но все-таки дошли, и это радует.

Вообще создается ощущение, что шестой созыв нашего парламента испытывает своеобразный «комплекс Бондаренко». Многие помнят, как предыдущий состав думы фрондировал и скандалил с администрацией Дмитрия Попова по поводу и без. Тогда первоначально радостно воспринятая общественностью критика исполнительной власти в итоге переросла в ситуацию, когда критика переросла в критиканство, а все громкие слова имели неприятную подложку в виде сугубо политической борьбы без какой-либо пользы для города. Пожалуй, главный итог тех событий – разваленный совхоз «Северное», на месте которого так ничего не появилось. Проезжающие по улице Маяковского сургутяне могут видеть печальный памятник той войны – просевшие под грузом времени и разрухи теплицы некогда живого работающего предприятия.

Теперь создается впечатление, что новая городская дума не хочет иметь ничего общего даже со стилистикой поведения эпохи Бондаренко. Настолько, что практически любые проблемы и вопросы либо решаются в закрытом режиме (вспомните историю о том, как Шувалов хотел подчинить себе думу по партийной линии, через «фракционное голосование»), либо, если дело идет в публичном поле, острые темы подаются совершенно без политического аспекта, который иногда необходим для придания им принципиального характера.

Вот и получается, что депутаты исполняют свою контрольную функцию, но внешне это выглядит так, будто они стремятся избежать конфликтов с администрацией города в любой форме. Это, как и стилистика думы Бондаренко, тоже крайность – только с другой стороны. В конечном итоге сургутяне в очередной раз не в курсе, что, как и где произошло, и у них создается впечатление, что чиновники и депутаты только и заняты своими (общими) делами, хотя это не так.

Поэтому, в некоторой степени продолжая подводить итоги года, хочется пожелать всем представителям нашей власти (особенно, представительской – на то она и представительская) более полно отражать свою позицию по текущим вопросам, давать четкую оценку идущим в городе процессам и объяснять свои решения. Только так широкая общественность сможет понять, кто у нас в Сургуте что хочет и кому стоит давать кредит доверия, а кому нет.