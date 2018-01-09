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Пока вы отдыхали. Обзор ЧП, произошедших во время новогодних каникул

В минувшие праздничные дни в округе произошло немало происшествий, унесших жизни югорчан. В основном смертельными стали дорожные аварии.

Самая страшная трагедия произошла на 159 километре дороги «Югра» Октябрьского района, где лоб в лоб столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Мазда 6». В результате ДТП скончались 10 человек, в том числе и дети. Это дело передано в Главное следственное управление СК РФ по поручению главы Александра Бастрыкина. Родственникам погибших будут выплачены денежные компенсации.

На 151 километре дороги Сургут – Нижневартовск водитель «Hyundai Solaris» съехал на правую обочину, где столкнулся со стоящими автомобилями «Great Wall» и «УАЗ Патриот». Так же он сбил мужчину, который менял колесо на «Great Wall». Затем ехавший за «Hyundai Solaris» «Peugeot» также съехал на эту обочину, где протаранил «Hyundai Solaris». В результате этого ДТП мужчина, менявший колесо, от полученных травм скончался на месте аварии.

В Когалыме на улице Южная девушка на «Дэу Нексия» катала на тросе сцепке снегокат и надувные санки-ватрушку, на которых сидели молодые люди. В определенный момент ватрушка и снегокат выкатились на встречку, где их сбил «Хендай Соната». В итоге один из молодых людей скончался на месте происшествия, второй получил различные травмы.

На 587 километре дороги Тюмень-Ханты-Мансийск Нефтеюганского района девушка на «Хундай Гетц», совершая обгон, столкнулась на встречке с «Митсубиси L-200» и попутно движущимися автомобилями «Ман» и «ВАЗ-21103». В итоге аварии водитель и пассажир Хундая скончались на месте происшествия, а водитель и пассажиры Митсубиси получили ранения.

Еще одно ЧП, о котором нельзя не сообщить — пожар в жилом доме на Олимпийской в Тюмени. По последним данным первой загорелась квартира на восьмом этаже, затем пламя вырвалось наружу, и по сайдингу разгорелось в полную мощь. При разборе завалов пожарные обнаружили тело человека, но пол и возраст пока не известны. Сгорели 43 квартиры, пострадали и близлежащие дома. По данным МЧС, были эвакуированы 130 человек, спасено 25 человек, трое из них дети.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 60, комментариев: 0


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