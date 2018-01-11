​Пока сваи не забиты

Прошло более десяти лет после того, как снесли старый ДК «Геолог». Когда принималось решение сносить старый дом культуры, его состояние было таково, что не снести его было просто нельзя. Конструкция здания была в таком окаянном состоянии, что можно было ожидать в любой момент ЧП с летальным исходом. Туда наведывались местные тинейджеры и алкаши, периодически устраивая разборки между собой, кто здесь хозяин. Несколько раз приходилось тушить пожары, вспыхнувшие от разводимых ими костров.

Хозяином будущей строительной площадки стала какая-то фирма, которая собиралась строить на месте старого дома культуры современный культурно-развлекательный центр. Духу, или точнее финансов, у нее хватило только снести старое строение и вывезти строительный хлам, и теперь там красуется пустырь.

Мне кажется, слава богу, что так случилось. Во всяком случае, у городских властей – флаг в руки принять новое решение по новому строительству.

Итак, что я предлагаю?

Как известно, городской музыкально-драматический театр, открытый официально в сентябре 2000 года, временно решением городских властей разместили в ДК «Магистраль» железнодорожников. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Вот уже течет восемнадцатый год (!), а строительство здания, где бы на постоянной основе разместился городской театр, так и не началось. Более того, неясно, где будет строиться это здание. Предполагаемое его местонахождение – где-то в районе «Тюменьэнерго». Слава Богу, что еще строительство не началось, и остается шанс пересмотреть этот вариант и подумать о более подходящем месте.

Втиснуть на этом «пятачке» между «Тюменьэнерго», «Газпром трансгазом» и главным корпусом Сургутского госуниверситета новое здание городской администрации, городской музыкально-драматический театр, 30-этажную гостиницу и прокладку эстакады от улицы Ленина до Комсомольского проспекта… Более глупое решения трудно было принять.

Прекрасное место для размещения Сургутского музыкально-драматического театра было бы на площадке бывшего ДК «Геолог». Поход в театр для каждой сургутской семьи – это праздник, событие. Съездить туда на городском автобусе или на маршрутке не годится. А поехать на своей машине – так ведь надо куда-то ее припарковать… Кроме того, Сургут – это город молодых. В семьях маленькие дети или в лучшем случае – тинейджеры. В этих семьях бабушек и дедушек, как правило, не имеется. Оставлять детей без присмотра и отправляться в театр – не каждой семье позволяют возможности.

Какой реальный выход из положения? Повторюсь, построить театр на месте ДК «Геолог». При этом построить не просто городской музыкально-драматический театр, а городской театральный комплекс. Разместить под одной крышей либо по соседству музыкально-драматический театр, театр юных зрителей (для тинейджеров) и кукольный театр. Это позволит сургутским семьям организовать семейный культурный поход в театр. Малышей «сдавать» под присмотр педагогов-воспитателей, где они смотрели бы кукольные представления, а потом под присмотром час-два поиграли и позанимались. Тинейджеры смотрели бы представления в ТЮЗ-е, а потом занимались под присмотром педагогов. А родители в это время спокойно смотрели бы театральные представления в музыкально-драматическом театре.

В пойме нужно построить автостоянку на 5-10 тысяч автомобилей как для посетителей театрального центра и прихожан расположенного неподалеку храма, так и для жителей соседних микрорайонов. На стоянку рядом с храмом пускать только автомобили тех граждан, у которых какое-то семейное событие, связанное со службой в храме: крещение, венчание и т.п. Все остальные граждане оставляли бы свои автомобили на стоянке в пойме. Эта парковка должна обслуживать и жильцов громадного дома «Возрождение». Кстати, более ужасного дома, портящего вид всего города, трудно было придумать. Это лишний раз говорит о том, что горожане должны иметь возможность принимать участие в обсуждении застройки города – во избежание подобных ляпсусов.

Изюминкой театрального центра стала бы прокладка подземного перехода от стоянки в пойме Оби до фойе театрального центра. Представьте: приехавшие на автомобиле семьи заходят в гардеробную, расположенную на уровне автостоянки, после чего по подземному переходу под улицей Мелик-Карамова заходят в театр…

Учитывая перепад в уровне поймы и улицы Мелик-Карамова, можно подумать и о строительстве в этом районе гребного канала или даже стадиона. Прокладка теплотрассы с ГРЭСа до Театрального центра обеспечила бы как теплоснабжение новостроек этого района, так и подачу теплой воды для гребного канала. К этой автостоянке, которая бы решила вопросы с размещением автомобилей горожан огромного района, можно сделать ответвления как с улицы Мелик-Карамова, так и с Югорского тракта. А тот торгово-развлекательный центр, который предусматривалось построить на месте ДК «Геолог», можно разместить перед дамбой через Сайму с левой стороны (в направлении от Геологов в сторону городской администрации). Тем более что места для спуска как с улицы Мелик-Карамова так и с Югорского тракта будут. Этот торгово-развлекательный центр не будет шумом беспокоить жильцов близлежащих домов, тем более что они на достаточном расстоянии от него. Да и соседство большого храма больше подходит театральному центру, нежели развлекательному.

Имеется реальный шанс сделать район геологов единственным в городе, где вопрос с парковкой автомобилей горожан будет решен.