​Подарок к празднику

Перед началом праздников я был радостно удивлен. Неожиданно вместо «газели» по маршруту №69 приехал полноценный городской автобус. Жители нашего микрорайона (живу в районе школы им. Каролинского) давно мечтали о появлении в «наших краях» нормального городского общественного транспорта. Ведь «впихнуться» в маршрутку не всегда удается, а если у вас маленький ребенок – и подавно. О поездке с детской коляской или санками и не подумать было. Кажется, нормальная городская жизнь добралась и до нас.

Как всегда бывает с людьми, получив подарок сразу начинаем мечтать о большем. Как говорится «Аппетит приходит с едой». Предлагаю рассмотреть и, по возможности, положительно решить вопрос со следующей коррекцией данного маршрута. Предлагаю изменить его следующим образом:

Речной вокзал (разворот) – универмаг «Сургут» – ул Разведчиков – ул. Фармана Салманова – Комсомольский проспект – маг. «Москва» – маг. «Росич» – ТЦ «Гера» – пос. Взлетный – ЖК «Никольский» – Школа им. Каролинского – ТЦ «Исток» – Ростелеком – Музейный центр (ГИБДД) – ДК «Строитель» – маг. «1000 мелочей» – ул. 50 лет ВЛКСМ – Горагенство – ул Бахилова – кинотеатр «Аврора» – УБР – Автовокзал – «Нефть Приобья» – 5А мкр. (маг. «Магас») – маг. «Лента» (Югорский тракт) – ул. Билец-кого (38-й мкр.) – ул. Билецкого (39-й мкр.) – ЖК «Александрия» – мкр.ПИКС – гост. «Медвежий угол» – ул. Грибоедова – ул. Крылова – Ж.Д. вокзал (разворот) – ул. Крылова – ул. Грибоедова – гост. «Медвежий угол» – мкр. ПИКС – ЖК «Александрия» – МК 114 – пос. Лунный – 5-й километр – поворот на Нижневартовскую дорогу – гост. «Полет» – Аэровокзал (разворот) – гост. «Полет» – пос. Таежный – МК 37 – пос. Дорожный – СОТ «Дорожник» – Рынок «Лесной – пос. Лесной (разворот) – СОТ «Прибрежный-3» – СОТ «Энергостроитель» – СОТ «Полимер» – СОТ «Прибрежный» – СОТ «Заречный» (разворот) – СОТ «Прибрежный» – СОТ «Полимер» – СОТ «Энергостроитель» – рынок «Лесной» – СОТ «Дорожник» – пос. Дорожный – МК 37 – пос. Таежный» – 5-й километр – пос. Лунный – МК 114 – гост. «Медвежий угол» – ЖК «Александрия» –ул. Грибоедова – ул. Крылова – Ж.Д. вокзал (разворот) – ул. Крылова – ул. Грибоедова – мкр. ПИКС – ЖК «Александрия» – – ул. Билецкого (39-й мкр.) – ул. Билецкого (38-й) – маг. Лента (Югорский тракт) – 5А мкр. (маг. «Магас») – «Нефть Приобья» – Автовокзал – УБР – ул. Бахилова – Горагенство – ул. 50 лет ВЛКСМ – СК «Дружба» – УВД – Музейный центр (ГБДД) – ТЦ «Исток» – ТЦ «Богатырь» – Школа им. Каролинского – ЖК «Никольский» – пос. Взлетный – ТЦ «Гера» (Пролетарский проспект) – ул. Югорская – ул. Фармана Салманова – ул. Разведчиков – универмаг «Сургут» – Речной вокзал (разворот).

Делая заход через ж.д. вокзал:

а) жители получают возможность добраться не только до поселка Лесной, но и до аэропорта, автовокзала, клинико-диагностического центра, речного вокзала и до целого ряда дачных кооперативов;

б) поскольку увеличивается территориальный охват маршрута, увеличивается не менее в два раза пассажиропоток, а это значит, повышается заполняемость автобусов и рентабельность перевозок;

в) автопредприятие в виду увеличения пассажиропотока может увеличить количество работающих «на линии» транспортных средств и уменьшить частоту их движения, что неминуемо повысит качество транспортного обслуживания населения;

г) повышение пассажиропотока неминуемо приведет к замене маршрутных микроавтобусов на полноценные городские автобусы;

д) станет возможно использовать общественный транспорт беременными, матерями с маленькими и грудными детьми, с детскими колясками и санками;

е) изменение маршрута с заездом в дачные кооперативы позволит большему количеству горожан, особенно пенсионерам, проводить больше времени на природе и даже жить круглогодично на своих дачах.

При этом для реализации этого предложения, которым, без сомнения, сургутяне будут приятно удивлены, не понадобятся никакие дополнительные капиталовложения, бюджету не придется выделять для нее ни рубля.

Предлагаю в порядке эксперимента запустить этот измененный маршрут, и если это окажется выгодным для транспортной фирмы, сделать его постоянным не представится проблемой.

Дорогие сограждане, подумайте по данному предложению и поддержите его. Оно только облегчит нашу повседневную жизнь.

P.S. В предлагаемом изменении маршрута я называю новопостроенную школу на улице Каролинского (расположенной между торговыми центрами «Взлетный» и «Богатырь») именем Иосифа Каролинского. Я предлагаю присвоить ей это имя и одновременно в формирующейся парковой зоне рядом со школой построить памятник энергостроителям, а на углу парковой зоны — музей энергостроителей. Дело в том, что открыть музей на территории ГРЭС по причине отдаленности от города и требований охраны режимного объекта невозможно. Рассмотрение проектов памятника, разработанных на базе открытого конкурса, и утверждение выбранного варианта необходимо произвести по итогам общественного обсуждения.

P.P.S. Думаю можно переименовать улицу Быстринскую в улицу Владимира Губачева. Так в районе ТЦ «Богатырь» в направлении ГРЭСа слева была бы улица Губачева, справа – Каролинского. А между ними сквер, памятник и музей энергостроителей, школа имени энергостроителя Иосифа Каролинского… Думаю было бы прекрасно!