​Когда Дед Мороз и Снегурочка ездят на собаках

В конце 2017 года в Сургуте была создана Федерация ездового спорта — РОО "ФЕС по ХМАО—Югре". В 2018 году – а это, как вы знаете, год собаки, — Федерация начнет объединять не только владельцев северных ездовых собак, таких как хаски, но и всех желающих принять участие в этом захватывающем и зрелищном виде спорта.





Организовали Федерацию супруги Ольга и Андрей Панфиловы, хозяева четырех хаски, и их коллега по увлечению Надежда Лебедева. Возможно, вы не слышали их имен, но вы о них, наверняка, знаете: именно они катают детей на собачьей упряжке в парке за Саймой, на Каменном мысу и в ИКЦ «Старый Сургут». Упряжка Андрея и Ольги, можно сказать, стала одним из неофициальных символов местной экзотики и Сургута, как того самого Севера, где ездят на собаках: такие фото очень популярны в сети.

Активисты ФЕС уже третий год проводят благотворительные «хаски—покатушки» для детей социальных учреждений, когда ребята получают чудесную возможность прокатиться на упряжке, пообщаться и сфотографироваться с собаками

И «хаски—покатушки» так полюбились горожанам, что для них в парке за Саймой даже проложат отдельный маршрут.

Можно с уверенностью сказать, что когда лет через пять в регионе, да и во всей стране, собачий бизнес выйдет на новый – профессиональный — уровень, разрастется в крупную сеть самодеятельных, но крепких и прибыльных современных организаций, государство вспомнит о них и вернет под свое крыло. Пока же собаководы все делают сами.

И как это происходит, мы расспросили Ольгу Панфилову.

— Ольга, сколько людей и собак объединит Федерация ездового спорта? Сколько вообще хаски в регионе?

— Хаски — очень популярная порода в Сургуте и Югре, потенциально мы можем объединить 100—150 хозяев с питомцами. Сегодня им сложно: хаски – не квартирная порода, это сильная и быстрая собака, которой нужно много бегать в мороз и по снегу, тащить нарты. Дома ей не место – тесно, жарко и скучно. Если собака не получает соответствующей нагрузки, это плохо и для нее, и для хозяев.

— Что же вы можете сделать?

— Обучать и проводить тренировки, соревнования, собачьи гонки. Мы хотим собрать в одну организацию не только любителей хаски, но и других собаководов. Хаски могут уступать в скорости в беге на коротких дистанциях, например, бельгийским овчаркам или ездовым метисам, но им нет равных в соревнованиях на длинные дистанции. Мы приглашаем к участию в нашей образовательной программе и мероприятиях всех собаководов, кроме, разве что, владельцев самых маленьких декоративных пород. Собака должна быть ростом от 42 см.

— А вот у меня спаниель.

— Вы тоже можете участвовать. Трудно представить упряжку из спаниелей…

— Наверное, выглядит очень забавно?

— … но и такое случалось. Что спаниелей, даже джек—расселов можно запрягать! Вообще, здесь все зависит от умений и желания хозяина, насколько он способен выйти на старт и показать результаты занятий со своим питомцем, свою волю к участию в состязаниях. Ведь ездовой спорт — это целая наука, где человек и собака – это команда, тандем, где от подготовки каждого зависит общий результат. И неважно, какой породы собака, главное желание к совместному активному занятию. В соревнованиях участники выступают в различных дисциплинах. Мы говорим не только о гонках на упряжках, есть еще такая дисциплина – скиджоринг – когда собака буксирует лыжника. Вообще, это целая тема.

— Ольга, расскажите о вашем последнем мероприятии.

— Это был большой благотворительный марафон 17—20 декабря. 17 числа мы катали особенных деток в пос. Федоровский, 19 побывали в гостях у детей центра «На Калинке». На следующий день наш марафон продолжился на Барсово. Особенных деток Сургута поздравили Дед Мороз и Снегурочка на упряжках, запряженных волшебными снежными хаски. Многие ребята уже знакомы с некоторыми собачками и были очень рады увидеть своих мохнатых друзей, погладить и пообщаться, получить подарки и сделать памятные фото. Ну и самое главное, прокатиться на упряжке самого Дедушки Мороза! Праздник прошел в веселой и радостной атмосфере! Хочу сказать большое спасибо всем нашим друзьям и товарищам — каюрам и их помощникам: Николаю Шевченко, Анне Тимофеевой, Калерии и Дмитрию Игнатовым, Кристине Таймасовой, Юрию Ильиных, Надежде Лебедевой, Леониду Уточкину и Ольге Абрамчук.





— А кто такие каюры?

— Каюр – это тот, кто управляет нартой, запряженной собаками.

— А Снегурочкой и Дедом Морозом были вы с мужем?

— Да, и мы настоящие Дед Мороз со Снегуркой: дарим праздничное настроение, волшебные впечатления и привезем сургутянам на нартах Новый год!

— Кстати, а где вы взяли нарты? Это хантыйские санки?

— У нас не хантыйские нарты, а спринт—нарты – спортивные, легкие, очень маневренные. Каждый каюр выбирает нарты сам. Свои мы заказывали в Питере. Стоит это удовольствие недешево, и это не считая снаряжения. Но у нашего коллеги есть деревянные нарты, у них назначение другое, на них можно большие грузы перевозить, вот на них мы и катаем особенных деток.

— Оля, а с чего все начиналось?

— С того, что лет пять назад я слезно просила мужа завести щеночка. Клятвенно обещала, что буду сама с ним заниматься – гулять, дрессировать, тренировать. В конце концов, он сдался, и у нас появился маленький Маккинли – наш первый хаски. И я, действительно, его выгуливала по два—три часа. Как—то мы взяли его на Каменный мыс и пристроили в пару к опытному хаски для участия в соревнованиях. И эта упряжка взяла два призовых места! Это был знак. Мы решили взять вторую собаку и сделать свою упряжку. Так у нас появился второй кобель – Шиба. Начали выступать и выигрывать. Взяли третью собаку — Ежика. Но в упряжке должно быть две, четыре или шесть голов. Так что в пару к Ежику готовим нашего малыша – Тауруса. Сейчас, пока он еще маленький, его подменяет собака друзей – Белла.

— На днях в парке за Саймой я видела, что Дед Мороз управлял упряжкой из пяти собак. Выглядит очень круто.

— Да, запрягаем всех пятерых, а шесть – будет еще лучше!

— Да вы настоящие маньяки!

— Точно. Мы и сами себя так называем. Мы очень любим наших «хасей». Хаски – вся наша жизнь.

— А детей вы в это дело запрягаете?

— Нашей старшей Кристине – 16 лет, младшему Илье – 14, они не такие «маньяки», как мы, но собак любят и во всем нам помогают.

— Оля, что самое главное в воспитании щенков?

— В первую очередь, понимание, для чего вы завели собаку. Какие функции она будет выполнять, какая у нее будет «работа». У каждой собаки свое предназначение. Воспитание щенка должно начинаться, как только он попал к вам в дом. Потихоньку, ненавязчиво. Сделал как надо — похвалить, дать вкусняшку. Если не сделал — не ругать, а показать, как правильно. С собакой следует обращаться терпеливо и с любовью!

— Какой совет вы были дали любителям собак в наступающий Год Желтой собаки?

— Главное – это постоянно заниматься со своим питомцем! Прогулки обязательно должны сопровождаться упражнениями, отработкой различных команд, ну и играми, конечно.

Хвалите свою собаку, как можно чаще, и она будет всегда стараться для вас. Занимайтесь с ней — и она будет счастлива! Будьте активны сами и не лишайте радости движения своего друга.

— Что Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие на собачьей упряжке, пожелают на Новый год любителям собак и всем нашим читателям?

— Собака – стайное животное, она не сможет выжить в одиночестве, и в этом мы на них похожи. Нам, людям, надо быть немножечко ближе друг к другу, внимательными, преданнее, что ли.

Желаем, чтобы всем читателям СИА—ПРЕСС в Новом году хватало сил и здоровья на активную жизнь! Занимаетесь со своими питомцами, приобщайте детей! Любите своих собак, и они ответят вам взаимностью!