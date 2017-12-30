На благо людей, во благо здоровья!

Уходящий 2017 год стал юбилейным для БУ Ханты-Мансийского автономного округа «Сургутская окружная клиническая больница». Учреждению исполнилось 90 лет. Возраст мудрости и огромного жизненного и профессионального опыта! За девять десятков лет из фельдшерско-акушерского пункта, а затем - маленькой больнички с одной операционной и несколькими палатами, больница превратилась в современную многопрофильную клинику.

Главная задача учреждения - оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. В уходящем году в больнице начал принимать своих пациентов единственный в Югре клинико-диагностический центр воспалительных заболеваний кишечника.

В рамках празднования 90-летия на базе учреждения проведено более 20-ти научно - практических мероприятий разных уровней: конференций, семинаров, круглых столов, работали дискуссионные клубы… по различным профильным направлениям.

В 2017 году в учреждении появились специалисты, получившие признание всей медицинской общественности автономного округа. Врач-хирург Сургутской окружной клинической больницы Александр Степанов и врач – онколог Игорь Мен, на окружном этапе Всероссийского конкурса врачей, каждый в своей номинации, названы лучшими врачами Ханты-Мансийского автономного округа 2017 года. Татьяна Латыпова, медицинская сестра БУ «Сургутской окружной клинической больницы», по итогам окружных этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2017 года, - стала лучшей медицинской сестрой Югры! А Эльзара Теплова, старшая медицинская сестра онкологического химиотерапевтического отделения БУ «Окружная клиническая больница» стала обладательницей диплома первой степени окружного творческого конкурса «Здоровье. Медицина. Семья»!

В 2018 году Сургутская окружная клиническая больница будет продолжать проводить работы по улучшению качества, доступности оказания медицинской помощи населению Югры и безопасности медицинской деятельности. В планах - оснащение учреждения медицинским оборудованием и обучение специалистов для внедрения новых видов ВМП и специализированной медицинской помощи, расширение перечня стационарзамещающих технологий.

В следующем году, после капитального ремонта, откроется хирургический блок «А» с современными операционными, новейшим медицинским и технологическим оборудованием. Профильные хирургические отделения будут укомплектованы всем необходимым для работы специалистов и комфортного пребывания пациентов. Надеемся, что в 2018 году, после реконструкции, распахнет свои двери для жителей округа и консультативно-диагностическая поликлиника.

От чистого сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю здоровья, исполнения всех надежд, достижения поставленных целей, благополучия и успехов! Пусть 2018 год станет годом новых грандиозных свершений, реализации самых смелых проектов, принесёт успех в профессиональной деятельности, а в дом - стабильность и только приятные заботы!