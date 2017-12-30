Уважаемые сургутяне, дорогие земляки!

Новый год – всеми любимый праздник. Нет другой такой даты, которую ждет и отмечает весь мир! Это время подведения итогов, построения планов, ожидания добрых перемен.

Пусть все задуманное с легкостью воплотится в 2018 году!

В праздник принято желать здоровья.

Это главный человеческий ресурс, дарованный нам при рождении, который необходимо трепетно хранить. И это требует определённых усилий.

Поэтому я желаю вам достаточной мотивации и силы воли для уважительного отношения к своему здоровью. Берегите себя и своих близких!

Благополучия, мира и семейной гармонии!

С Новым годом!