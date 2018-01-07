Развалины года. ​Передали палочку

В конце августа в Сургуте произошел скандал межмуниципального уровня. Все началось с ликвидации развалин старого тубдиспансера. Тогда стало известно, что работы по сносу здания проходят с нарушением норм и правил, а потенциально зараженный строительный мусор просто сваливается на территории поселка Барсово, то есть в Сургутском районе. Реакция крайне удивленных районных чиновников последовала моментально: были отправлены заявления в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор с просьбой проверить, представляют ли развалины тубдиспансера опасность для людей и нет ли нарушений с их вывозом. Как рассказал «НГ» глава Сургутского района Андрей Трубецкой, весь строительный мусор с территории Барсово уже вывезен на специальный полигон, а в адрес администрации Сургута полетели предписания.

Возникли вопросы и в отношении подрядчика — компании, у которой даже не было соответствующей лицензии на работу с биологически опасными материалами. Нелепой была и стоимость контракта — 99 тысяч рублей. Интересно, что из-за этого сургутские чиновники позиционировали ситуацию как свой успех и экономию бюджетных средств. Не исключено, что эта история еще всплывет и аукнется тем, кто принял решение об утилизации опасных отходов кустарным и не очень деликатным по отношению к соседям методом.