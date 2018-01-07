Зараза года. ​Вирус туриста

В конце лета сайт Ростуризма сообщил, что отдыхать в Турции небезопасно из-за эпидемии Коксаки — противного энтеровируса, сопровождающегося очень высокой температурой и неприятными последствиями.

Позже появилась информация о заболевших россиянах — мол, вирус привезли с собой семьи, рискнувшие отдохнуть на турецком побережье. Что касается нашего региона, то в сентябре местные СМИ с тревогой писали, что в Сургуте у десятков детей диагностировали вирус Коксаки.

Специалисты окружного Роспотребнадзора призвали граждан не сеять панику.

«Ситуация с энтеровирусом у нас ежегодная. Экстраординарности нет. Эта инфекция распространена по всему земному шару, но неравномерно, — рассказала заместитель руководителя окружного Роспотребнадзора Инна Кудрявцева изданию РБК. — Плохо, когда происходит занос инфекции в оздоровительные организации. Человек едет поправить здоровье и заболевает. Так было с Турцией».

Кроме того, уходящий год отметился инфекцией иного характера — компьютерного. 12 мая 74 страны мира пережили одну из крупнейших хакерских атак в истории: вирус-вымогатель атаковал компьютеры со всего света. Пострадала и Россия. Киберпреступники подключились к внутренним сетям силовых ведомств, а также проникли в информационное нутро «Мегафона». Спецпрограмма блокировала и шифровала файлы, требуя оплату в криптовалюте взамен на разблокировку.