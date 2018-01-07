Террор года. ​Берегись автомобиля

Уходящий год прошел под знаком нового вида терактов — при помощи автомобильных наездов на ничего не подозревающих прохожих (их назвали «лоукост-теракты»), причем их исполнителями были одиночки. Так, 22 марта в Лондоне террорист проехал по Вестминстерскому мосту, заезжая на тротуар и сбивая людей. Преступник добрался до парламента (где его застрелил полицейский), успев насмерть задавить пять человек и ранить еще 50.

17 августа террорист на Fiat Talento сбил пешеходов на улице Рамбла в Барселоне, убив 13 человек и ранив более 100. Затем чуть южнее, в городе Камбрильс группа преступников также наехала на фургоне на пешеходов (один погиб, шесть пострадали). Третий теракт произошел в тот же день в Альканаре (Каталония), где прогремели два взрыва — погиб один человек и около десяти получили ранения. Ответственность за все происшествия взяло на себя «Исламское государство» (организация, запрещенная в России).

В Нью-Йорке 31 октября выходец из Узбекистана на пикапе на большой скорости выехал на велодорожку в Нижнем Манхэттене, начав давить людей, а потом врезался в школьный автобус. Преступника задержали, но он успел убить восемь человек и ранить еще 12.

Россию террористы также не обошли стороной, правда, применив более «классический» способ нападения. 3 апреля в Петербурге на перегоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв, унесший жизни 16 человек, более 100 получили разные повреждения. Вторую бомбу, заложенную на станции «Площадь Восстания» вовремя нашли.