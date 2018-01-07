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ЧП года. ​Ранение города

Фото И.Швец
Фото И.Швец

19 августа уходящего года войдет в историю Сургута как день террористической атаки. Молодой парень Артур Гаджиев сначала взорвал дымовую шашку в магазине «Северный», а затем пробежал по улицам города с топором и ножом, нападая на прохожих (правда, по слухам, избегая родителей с детьми). Семь сургутян пострадали от этой атаки, один — очень серьезно, он потерял много крови и лежал в коме, но смог выкарабкаться и лишь недавно покинул стены травмцентра.

А Артур Гаджиев в самом центре города (на пересечении проспекта Ленина и улицы Бахилова) был ликвидирован сотрудником ППС, чье имя полиция не называет по соображениям его безопасности. На нападавшем был муляж бомбы, а позже в сети появилось видео, записанное накануне, где он присягает запрещенному в России террористическому «Исламскому государству» и говорит о готовности совершить нападение на Сургут.

В те дни наш город пережил большую «паническую атаку» в социальных сетях. К слову, эксперты не исключают, что масса ложной информации, разлетавшейся по мессенджерам, была спланированным «вбросом», чтобы посеять ужас среди жителей. Говорилось и о якобы целой группе террористов, которые ходят по домам, представляются полицией и режут открывших двери сургутян, и о следовавшей за Гаджиевым группе смертников, и о готовящихся атаках во всех крупных ТРЦ города. Ничего не подтвердилось.

Удивительно, но все это настолько «не подтвердилось», что сургутяне до сих пор не услышали НИ ОДНОГО объяснения произошедшего ни от официальной власти, ни от силовиков. Все попытки списать ЧП на действия «психа-одиночки» не увенчались успехом — люди просто не верят в эту абсурдную версию, тем более что за день до этого в финском Турку было аналогичное нападение, которое квалифицировали как акт терроризма.

По информации некоторых федеральных изданий (не телевидения — центральное ТВ уделило сургутскому ЧП от 16 до 30 секунд в текущих выпусках новостей) силовики провели массу задержаний в Сургуте и якобы раскрыли целую ячейку ИГ, но пока это нигде не подтверждается. Хоть какую-то ясность внес глава ФСБ Александр Бортников, который на одном из публичных совещаний сказал о некоем «теракте в Югре» — вероятно, имея в виду именно события 19 августа в Сургуте. Надеемся, что в 2018 году нам хоть что-то об этом расскажут.


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07 января в 11:18, просмотров: 906, комментариев: 0


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