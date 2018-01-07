Игрушка года. ​Умей вертеть!

Спиннер (он же фиджет-спиннер, вертушка, крутилка для рук) — игрушка, которая по праву может считаться символом 2017 года. Миллионы россиян были покорены этой в прямом смысле завораживающей вещицей. Сейчас со спиннерами ходят как солидные бизнесмены, так и обыкновенные школьники. Рынок вертушек очень разнообразен: люксовые, бюджетные, тематические.

Эксперты разделились в оценках пользы спиннера для здоровья. Так, некоторые из них считают, что эта игрушка отлично успокаивает и помогает при стрессе, а другие полагают, что спиннеры больше отвлекают, нежели помогают сконцентрироваться. Кстати, именно из-за этого вертушки были запрещены в некоторых американских школах.

Кроме того, в июле 2017 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил запретить использование и продажу спиннеров — из-за того, что (не смейтесь) они-де являются тайным психическим оружием Запада, который так вовлекает молодежь в протесты. Впрочем, похоже, медики и политики просто себя накрутили, ведь спиннеры и поныне с нами.