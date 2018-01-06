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Валюта года. Деньги в цифре

В 2017 году биткойны покорили мир

Фото turner.com
Фото turner.com

В 2017 году о криптовалютах говорили из каждого утюга, а слова «майнинг» и «блокчейн» выучили все, от первоклассников до пенсионеров. Следить за скачками курса биткойна стало так же увлекательно, как смотреть спортивные состязания. Ставшие самым главным и модным финансовым инструментом, криптовалюты обещают изменить всю сферу экономических отношений. Так считают оптимисты. Пессимисты уверены, что биткойн и все с ним связанное является финансовым пузырем или даже «пирамидой» и скоро лопнет.

О криптовалютах знали давно (первые 50 биткойнов появились 3 января 2009 года), но долгое время они воспринимались как развлечение для узкой группы специалистов. Кто-то даже в шутку расплачивался биткойнами, когда их цена была далека от сегодняшних котировок, за самые простые вещи: пицца, кроссовки, пончики. Юмор закончился, когда в 2017 году рост курса криптовалюты превысил 1000 процентов. Сейчас объем рынка криптовалют оценивается в 300 миллиардов долларов, и по прогнозам он будет увеличиваться.

К концу года стало ясно, что электронные деньги с нами надолго. Несколько товарных и фондовых бирж заявили о своем интересе к ним. В последние дни декабря рынок криптовалют начало лихорадить, и курсы поползли вниз. Но такие скачки для нового финансового инструмента — норма. Сейчас высокая волатильность вряд ли остановит победное шествие электронных денег. Они изменят мир в ближайшие годы.


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06 января в 15:15, просмотров: 830, комментариев: 1


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Комментарии:
Roks
не нравится
06 января в 15:40
ошибочка небольшая (((Сейчас объем рынка криптовалют оценивается в 300 миллиардов долларов,))))) посмотрел 793 млрд долларов...... а за сутки проходит по 50 млрд долларов

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