Видео года. ​Группа быстрого асфальтирования

Творческие сургутяне 1 апреля выложили в соцсетях клип, в котором легко и играючи высмеяна одна из самых больных проблем города — дорожная. Антон Хралович и Александр Запара создали ролик и сочинили песню про разбитую дорогу в собственном дворе на улице Республики, 72, расположенном неподалеку от администрации.

Видео быстро стало «вирусным», найдя отклик у горожан. «Был резонанс. Быстро набралось 100 тысяч просмотров. В комментариях писали, мол, вот сюда приезжайте и снимите видео», — рассказывает Антон Хралович и отмечает, что их задачей было на примере конкретного двора озвучить общую проблему города.

Власти прислушались к публичному «воплю отчаяния» и починили дорогу. В благодарность клипмейкеры сняли еще один ролик под названием «Как проложить асфальт при помощи песни», или «Мы сделали это!». Глава Сургута Вадим Шувалов порадовался новому видео у себя в соцсети. Видимо, обивать пороги администрации — прошлый век. Пора посвящать песни неубранному снегу, мусору и парковочным войнам. Вдруг поможет?