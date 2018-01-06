Слово года. ​И новое, и заново

Каждый год на протяжении 11 лет в России выбирают «Слово года». В этот раз среди кандидатов было много терминов, связанных с цифровой экономикой — новым трендом в российском обществе. «Майнинг», «блокчейн», «криптовалюта» и «биткойн» (о том, что это, подробнее читайте рядом на стр. 36) — все эти слова существуют не первый год, но лишь сейчас вошли в обиход россиян.

Однако победитель в номинации «Слово года» никак не связан с цифровой экономикой. Больше того, это явление имеет исключительно московскую прописку. «Словом года» стала «реновация», которая захватила умы столичных жителей, а следом — и всей России. Другое дело, что в Сургут, как и в подавляющее большинство российских городов, «реновация» придет еще нескоро.