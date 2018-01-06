Запрос года. Зашёл и нашёл

Компания «Яндекс» рассказала, что больше всего волновало россиян в 2017 году, сообщает ТАСС. Запросы пользователей разделили на девять категорий.

События в России и мире

В этой рубрике лидирует произошедший 3 апреля теракт в Санкт-Петербурге. Напомним, в результате взрыва в метро погибли 16 человек.

Нашумевшая игра «Синий кит», принуждающая подростков к суициду, занимает второе место, ну а третьим оказался скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».

Персоны

Больше всего в этом году россияне интересовались экс-депутатом Госдумы РФ Марией Максаковой, а певец Дима Билан стал самым популярным мужчиной в нашей стране.

Кроме того, пользователи активно искали информацию о вокалистке Юлии Самойловой, скандально известной Диане Шурыгиной, телеведущей Дане Борисовой, балерине Анастасии Волочковой и жене французского президента Брижит Макрон.

Среди мужской части населения повышенного внимания удостоились телеведущий Андрей Малахов, актер и театральный режиссер Армен Джигарханян, режиссер Кирилл Серебренников, рэпер Face (Иван Дрёмин) и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вещи и явления

Самыми интересными пользователи сочли криптовалюту, спиннер и iPhone X.

Спорт

Чаще всего в 2017 году в «Яндексе» искали информацию о чемпионате мира по хоккею с шайбой, прошедшем в мае в Германии и Франции. На втором месте — Кубок конфедераций, состоявшийся в России в июне-июле.

На третьем — чемпионат России по футболу.

Фильмы

Самым популярным среди кинофильмов оказался долгожданный хоррор «Оно» по Стивену Кингу от режиссера Андреса Мускетти.

Кроме того, зрители очень интересовались анимационной комедией «Гадкий я — 3» и фантастической лентой «Стражи Галактики. Часть 2».

Сериалы

Среди российских телесериалов особым вниманием пользовался проект «Молодёжка», а что касается зарубежных, то здесь пальма первенства очень даже предсказуемо досталась «Игре престолов».

Мем «эщкере», возникший стараниями уфимского рэпера под псевдонимом Face, занял первое место по количеству запросов в «Яндексе». Далее идет полюбившийся многим Ждун, созданный голландской художницей Маргрит ван Бреворт. Замыкает тройку лидеров среди интернет-мемов не оособо воодушевляющая фраза «Это фиаско, братан».Она обрела славу сразу же после публикации вирусного видео, в котором незадачливая собака породы сиба-ину падает в воду.