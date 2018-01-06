Экспертиза года. ​Не только под шубу

Сельдь — рыба, без которой невозможно представить ни новогодний, ни любой другой праздничный стол. Да, традиционно россияне покупают целую соленую тушку, а уже потом разделывают, чистят ее для популярного салата или режут на части в качестве обычной закуски. Однако со врменем в ассортименте магазинов появились уже готовые закуски — кусочки филе сельди в масле и других заливках. «НГ» решил продегустировать несколько видов таких пресервов.

Для начала отметим, что сельдь — достаточно жирная рыба, богатая Омега-3 (благодаря чему снижается риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний суставов, уменьшаются симптомы депрессии), белками, витаминами и минералами (А, D, Е, В12, кальцием, фосфором, йодом, магнием, натрием, цинком, фтором и так далее).

Учитывая, что в пресервы добавляется просто огромное количество масла, употреблять такую продукцию нужно в меру. К тому же стоит помнить, что даже в маленькой упаковке соленой сельди содержится 150-200 процентов суточной физиологической нормы соли.

Соленую сельдь не рекомендуется употреблять людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, почечной недостаточностью, проблемами печени и тем, кто мучается от отеков.

Кстати, на некоторых упаковках сельди в масле часто написано слово «матье». От голландского словосочетания maatjes haring, перевод которого звучит примерно так — селедка-девственница. То есть это молодая рыба, которая не метала икру перед выловом и отличается более нежным филе и мягким вкусом. В массовом производстве приписка «матье» чаще всего означает более щадящую обработку рыбы на заводах.

Покупая селедку в масле, стоит помнить, что такие пресервы производятся без термической обработки и чувствительны к любым нарушениям условий хранения. Поэтому лучше брать ту рыбу, которая хранилась в холодильнике магазина. Необходимо обратить внимание на целостность упаковки — переверните пресервы и слегка надавите на них. Если оттуда просочится масло, то лучше этот продукт не покупать.

Также рекомендуется обратить внимание на соотношение массовой доли рыбы и заливки — в соответствии с ГОСТом пресервы должны содержать 75 процентов рыбы и 25 процентов масла. Плюс советуем искать упаковку, в которой масло полностью покрывает кусочки филе.

1 место: Название: «Любо есть».

Состав: сельдь филе без кожи; масло рапсовое; соль; декстроза; усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия; консерванты: бензоат натрия, сорбат калия; регуляторы кислотности: уксусная кислота, лимонная кислота, Е451 (i); стабилизатор: Е450 (v).

Изготовитель: ООО «Вичюнай-Русь», Россия.

Масса: 500 г.

Цена за 100 г: 45 рублей.

Мнение экспертов: цвет желтый; филе плотное; оптимальный размер; нет костей; подойдет на бутерброд с сливочным маслом; вкусная; выглядит обветренной.

2 место: Название: Сельдь атлантическая «матье».

Состав: рыба; масло подсолнечное; соль; консерванты: Е211, Е202.

Изготовитель: (АП) ЗАО «Балтийский берег», Россия.

Масса: 500 г.

Цена за 100 г: 42 рубля.

Мнение экспертов: в меру соленая; куски крупные; рыхлая; средняя; попалась косточка; выглядит неаппетитно; середнячок; годится только в салат; вкусная; кусочки ровные; внешний вид самый привлекательный; приятное послевкусие; не сильно жирная; понравилась; можно использовать для закусок и бутербродов.

3 место: Название: Селедочка в масле.

Состав: филе сельди; масло растительное; соль; регуляторы кислотности: винная, лимонная кислоты; усилитель вкуса и аромата глутамат натрия; консерванты: бензоат натрия, сорбат калия.

Изготовитель: АО «Русское море», Россия.

Масса: 500 г.

Цена за 100 г: 35 рублей.

Мнение экспертов: сильно соленая; мягкая; есть кислинка; какой-то привкус; в целом неплохо; наименее соленая; упругая; много костей; неоднородные кусочки; внешний вид не самый лучший; вкусная.

4 место: Название: «Океан».

Состав: сельдь тихоокеанская; масло растительное рафинированное дезодорированное; соль поваренная пищевая; регуляторы кислотности: пищевые кислоты (уксусная, лимонная); цитрат натрия, цитрат калия; декстроза; усилитель вкуса Е621; консерванты: бензоат натрия, сорбат калия.

Изготовитель: ООО «Океан Трейдинг Компани-П», Россия.

Масса: 380 г.

Цена за 100 г: 46 рублей.

Мнение экспертов: попадается чешуя; куски огромные; вкусная; вязкая; слишком соленая; совершенно не вкусно; аппетитна на вид; аккуратные кусочки.

5 место: Название: 365 дней. «Матье».

Состав: рыба (Clupea harengus — атлантическая сельдь); масло подсолнечное рафинированное дезодорированное; соль; сахар; консерванты: бензоат натрия, сорбат калия.

Изготовитель: (АП) ЗАО «Балтийский берег», Россия.

Масса: 150 г.

Цена за 100 г: 30,6 рубля.

Мнение экспертов: кусочки мелкие; жесткая; соленая; нет костей; мелкая; вкус неплох; внешний вид порадовал; невыразительный вкус; слишком тонкие ломтики; мягкая; в салат подойдет, но отдельной закуской — нет; без косточек; не жирная.

Кстати:

12 сентября 2015 года в Саратове был приготовлен салат «селедка под шубой» весом 631 кг. Было использовано 64 кг лука, 110 кг сельди, 120 кг свеклы, 75 кг моркови и 117 кг картофеля, а также 1850 яиц и 70 кг майонеза. Это достижение внесли в Книгу рекордов России.

Как засолить сельдь в масле самостоятельно

Ингредиенты: сельдь — 1 кг; репчатый лук — 0,5 кг; соль — 3 ст. ложки; подсолнечное масло — 5 ст. ложек; перец горошком — 5-7 горошин.

Приготовление:

Тушку рыбы разделать и порезать на кусочки, натереть филе солью и уложить в глубокую чашу. Лук покрошить кольцами, уложить сверху вместе с горошком. Таким образом можно оформить несколько слоев. Сверху залить маслом, закрыть крышкой и убрать в холодильник на три дня.

Приятного аппетита!