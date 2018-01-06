Облом года. Ошибочка вышла

Забавный казус произошел на церемонии вручения премии «Оскар» 2017 года. В номинации «Лучший фильм» было представлено девять кинолент. Когда настал торжественный момент объявления победителя, актер Уоррен Битти озвучил не того претендента — мюзикл «Ла-ла Ленд» режиссера и сценариста Дэмьена Шазелла. Никто не заподозрил подвоха, потому что многие ставили на победу этого фильма.

О конфузе стало известно, когда съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь.

В итоге организаторы сослались на то, что Битти попросту получил ошибочный конверт. Настоящим же победителем оказалась довольно противоречивая картина «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса, повествующая о судьбе чернокожего гея.

К слову, «Ла-ла Ленд» претендовал на победу аж в 14 номинациях Киноакадемии. (До этого подобный результат был только у «Титаника» и картины «Все о Еве».) В итоге фильм выиграл шесть «Оскаров», а ответственность за путаницу взял на себя ведущий церемонии Джимми Киммел.