Фильм года. ​Просто загляденье

​Статья дня. Поборы и смерть: как система создала условия для пожара в Кемерово

В начале 2000-х в ходе реформы технического регулирования был шанс так сформулировать требования к безопасной эксплуатации зданий, чтобы они не противоречили друг другу и были бы исполнимы. Но он был упущен