Фильм года. ​Просто загляденье

Конец года — самое время подвести итоги и озвучить фильмы, которые больше всего понравились россиянам в 2017 году. Портал «Кинопоиск» составил список лучших картин на основе мнений пользователей ресурса.
Среди иностранных кинолент самый высокий рейтинг от зрителей получили следующие пять фильмов:
1. «Ла-Ла Ленд» (реж. Дэмьен Шазелл);
2. «Бегущий по лезвию 2049» (реж. Дени Вильнев);
3. «Собачья жизнь» (реж. Лассе Халльстрем);
4. «Тор: Рагнарек» (реж. Тайка Вайтити);
5. «Одаренная» (реж. Марк Уэбб).
В число российских фильмов, которые заслужили наиболее высокую оценку, вошли:
1. «Аритмия» (реж. Борис Хлебников);
2. «Салют-7» (реж. Клим Шипенко);
3. «Время первых» (реж. Дмитрий Киселев);
4. «Нелюбовь» (реж. Андрей Звягинцев);
5. «Последний богатырь» (реж. Дмитрий Дьяченко).