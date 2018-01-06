Слух года. ​Живее всех живых

Весной 2017 года среди сургутян упорно ходил слух о том, что бывший ДК «Строитель» собираются стереть с лица земли. Родители занимающихся в центре детей были всерьез обеспокоены пугающими новостями.

Однако возглавлявший тогда ГКЦ Александр Михайлюк дал интервью порталу siapress.ru и развеял все сомнения горожан: «Неправда, что нас сносят! У нас все замечательно!»

Директор рассказал, что центру задан новый вектор развития и дела его идут в гору: коллективы успешно выступают, а проекты — реализуются.

Впрочем, амбициозный и харизматичный руководитель почему-то вскоре покинул свой пост, уступив место небезызвестной в Сургуте Ванде Болотновой, до того заведовавшей ДИ «Нефтяник».