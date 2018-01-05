Оптимизация года. ​С переменным успехом

Из года в год городские учреждения культуры переживают разного рода реформации и встряски. Власти называют это красивым словом «оптимизация», а еще прибавляют, что «перемены к лучшему». Мы все помним агоническую реорганизацию галереи современного искусства «Стерх» или, например, Сургутского художественно-промышленного колледжа. Реорганизацией-2017 по праву можно назвать преобразование «Галереи кино».

С 1 января 2018 года штат учреждения должен сократиться на шесть сотрудников (их останется всего семь). Кроме того, изменится режим работы: «Галерее кино» предписано функционировать с 10 до 18 часов со вторника по субботу.

И, наконец, кинозалу запретят устраивать коммерческие показы. Сотрудники рассказывают, что учреждению придется довольствоваться собственным кинофондом и работой с различными НКО. «Напрашивается вопрос: что же мы будем показывать? — рассуждает директор «Галереи кино» Нина Тверитина. — Есть некий фонд на DVD. Мы с вами знаем, как после релиза старта фильма появляются права на DVD. Естественно, они выходят намного позже. Интересны ли они будут людям? Однозначно нет. Как я это вижу сегодня? Я это называю сельской киноустановкой в городе Сургуте!»

Говорят, реформация учреждения связана с тем, что оно неэффективно использует государственное имущество.

Кстати, ближе к концу года культурные кулуары всколыхнула информация о том, что центру «Порт» тоже может грозить реорганизация. Однако сургутская администрация эту информацию опровергла и заверила, что вектор развития главной молодежной площадки города останется неизменным.