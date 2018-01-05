Фестиваль года. ​О нашумевшем

Уходящий год традиционно отметился громкими (во всех смыслах) событиями. Фестивали искусств «Зеленый шум» и «60 параллель» порадовали горожан в юбилейный, пятый раз. Эти проекты стали творческими брендами города, ежегодно украшая унылую сургутскую осень и не менее унылую серо-грязную весну.

Так, в апреле горожане по достоинству оценили выступления молодых талантливых музыкантов на «Зеленом шуме», а в октябре их слух (да и взгляд тоже) услаждала «60 параллель». Проект, познакомивший Сургут с мелодиями далеких Фарерских островов, остался верен себе и в этом году, представив вниманию зрителей новое лицо заморской музыки — певца, режиссера и художника по имени Хайдрик.

Примечательно, что оба фестиваля хорошо известны не только в России, но и за ее пределами — межкультурная коммуникация как она есть. В планах организаторов продолжать оба проекта, ежегодно привнося в них нечто новое. И до настоящего момента им это всегда удавалось.