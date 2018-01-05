Выставка года. ​Запретите тити!

Голубые коалы, голые люди и острые темы — все это минувшей весной было представлено сургутскими художниками и артистами в культурном центре «Порт». Экспозиция «Табу» открылась 20 мая, в день старта акции «Ночь в музее», и просуществовала всего пару дней. Выставка оказалась настолько неоднозначной, что вызвала споры не только среди обывателей — она всполошила всю администрацию. Слух о «Табу» дошел до губернатора Югры.

То, к чему достаточно спокойно относится население культурных городов, у нас всколыхнуло ту часть общества, которая и в Данае с Афродитой способна увидеть «пиктофилию» (реальный комментарий от горожанина в соцсети: «Живую Афродиту голой никто не видел, только в статуе — как результат фантазий скульптора. Здоровье скульптора — отдельная тема»). Примечательно, что именно эти люди и подняли шум, начав диктовать свои условия и угрожая организаторам прокуратурой. Активисты написали письмо главе округа Наталье Комаровой. Самих их на выставке, к слову, никто не видел.

На поводу возмущающихся арт-объектом с Навальным в телевизоре и обнаженной грудью пошли и чиновники. Замглавы города Александр Пелевин и новое руководство комитета по культуре и туризму оперативно открестились от выставки и сняли с себя ответственность за мероприятие. Власть заявила, что она является несанкционированной. «По представленному в администрацию города и утвержденному анонсу в КЦ «Порт» до 21 мая должна была проходить персональная выставка Ю. Семенкова «Windows», а 20 мая — выступление независимого молодежного театра «Пацаны» с постановкой «Другой человек», — гласит заявление, опубликованное на портале городских властей.

В итоге резонансную экспозицию в спешке заменили на выставку детского рисунка. Чтоб уж наверняка никого не оскорбить.