Успех года. ​И зал встал

Известный сургутский коллектив в составе югорской делегации выступил на гала-концерте 25-й Всероссийской студенческой весны в Москве. Мероприятие проходило на главной сцене страны — в Кремле.

Номер «Альпийская баллада» по мотивам повести Василя Быкова выстрелил еще на Всероссийской студенческой весне 2015 года, когда во Владивостоке от выступления «Гротеска» расплакался стадион «Фетисов Арена». В этом году талантливые сургутяне взяли за душу Кремль.

«Никто не мог рассчитывать, включая нас самих, что восьмитысячный зал Кремлевского дворца встанет в едином порыве», — поделился худрук и режиссер народного театра пластики и пантомимы «Гротеск» Сургутского государственного университета Виктор Проскуряков.

К слову, в августе текущего года коллектив не менее успешно выступил на Всемирном фестивале любительских театров в Монако. Вот только уже язык не поворачивается называть их любителями.