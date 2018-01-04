Картина года. Дорогой Леонардо!

Незадолго до конца года на торги аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке выставили полотно итальянского живописца Леонардо да Винчи. Картина «Спаситель мира», по мнению экспертов, написана после 1505 года и долгое время находилась в частных коллекциях. Искусствоведы считают, что на данный момент сохранилось меньше 20 живописных работ да Винчи.

В ходе аукциона картина была куплена саудовским принцем Бадром бен ой бен Мухаммедом бен Фарханом Аль Саудом за 450 312 500 долларов США.

Эта внушительная сумма — ценовой рекорд для произведений искусств, проданных как на аукционе, так и в частном порядке, а 50 миллионов из заявленных 450 саудовскому принцу придется отдать в виде комиссионного сбора.

До этого самой дорогой была работа Пабло Пикассо «Алжирские женщины», которую два года назад приобрел в ходе торгов на аукционе Christie’s в Нью-Йорке бывший премьер-министр Катара Хамад Аль Тани за 179 млн долларов.

Между тем, некоторые мировые эксперты сомневаются в авторстве «Спасителя мира», однако аукционный дом настаивает, что полотно настоящее.