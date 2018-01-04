Посадки года. ​Ну и дела!

Многих удивил своей жесткостью приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву — несмотря на то, что главный свидетель обвинения Игорь Сечин не выступил в суде, а прямых доказательств вымогания взятки обвинение не представило, ему дали восемь лет колонии строгого режима. Сразу поползли слухи и предположения, что это — решение лично президента, который посчитал правильным отправить бывшего министра в тюрьму «по совокупности заслуг». Теперь интересно, амнистируют ли Улюкаева в честь переизбрания главы государства в марте.

Второй самый известный «сиделец» страны — режиссер Кирилл Серебренников. Он подозревается в хищении 68 млн бюджетных рублей. Правда, сам он в той «Седьмой студии», которой давали деньги, не имел права финансовой подписи, но обвинение это не очень волнует. Равно как и призывы культурной общественности отказаться от преследования режиссера. Его балет «Нуреев», где собрался весь столичный бомонд, прошел без Серебренникова, а артисты вышли на поклон в футболках, призывающих освободить своего худрука.

Сургут же следил за уголовным делом, которое стремительно разворачивалось на Бали. Там нашего земляка, шеф-повара ресторана «Семь пятниц» Романа Калашникова задержали с тремя килограммами гашиша. Город возбудился потому, что ему грозила смертная казнь и на «откуп» от балийского правосудия якобы требовалось $50 тысяч, которые друзья сургутянина начали немедленно собирать. Однако в итоге все собранные деньги куда-то делись, а Калашникову дали 17 лет тюрьмы со штрафом в $200 тысяч (который можно отменить, дополнительно отсидев четыре месяца).