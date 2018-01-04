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Расследование года. ​Снова Димон

Фильм Навального о Медведеве вызвал ажиотаж, но уже забылся

Фото youtube.com
Фото youtube.com

Документальный фильм-расследование фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», посвященный «тайной империи Дмитрия Медведева», только за первую неделю собрал семь миллионов просмотров. Сейчас только на YouTube этот показатель составляет 25 млн, и еще несколько миллионов — на других площадках. В фильме оппозиционер Алексей Навальный рассказывает о том, какие коррупционные схемы якобы существуют для финансирования множества тайных резиденций и бизнесов премьера в России и за рубежом. По данным ФБК, речь идет о многих миллиардах рублей, утекших в ту самую «тайную империю» Медведева.

Резонанс от фильма был масштабным. Представители власти, разумеется, назвали все политическим заказом и провокацией со стороны «осужденного персонажа» (либо «проходимца» — как вы помните, фамилию Навального в Кремле и правительстве не называют). Системная оппозиция вроде как попыталась обратиться к силовикам и самому премьеру с требованием дать ответы на поставленные в фильме вопросы, но быстро успокоилась и забыла про это. Политологи наперебой строили версии, какая из башен Кремля решила наехать на какую, используя Навального как инструмент. Зато многие люди отреагировали ожидаемо и вполне адекватно: вышли 26 марта на митинги с требованием ответов на вопросы. Собралось много народу — порядка 100 тысяч человек в более чем 80 городах.

Сейчас социологи констатируют спад эффекта от фильма — рейтинг Медведева снова растет, а протестные настроения несколько поутихли.


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04 января в 13:03, просмотров: 1005, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
05 января в 16:14
Медведев, он в другой стране живет. Там и рейтинги свои.
tanatos49 Сергей Б
не нравится
06 января в 08:55
... написал Сергей Б из своей выдуманной страны. Где без взятки никуда, а маленьких, но гордых борцунов преследуют чиновники-кроопийцы.
Сергей Б
не нравится
06 января в 11:27
…и кентавры Тарантасы там рассекают, с головой человека и желудком лошади. Я же говорю – сказочная страна.
Кстати проспал ты сегодня. И не ссылайся на выходные, лошадям не положено…

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