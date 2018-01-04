Расследование года. ​Снова Димон

Документальный фильм-расследование фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», посвященный «тайной империи Дмитрия Медведева», только за первую неделю собрал семь миллионов просмотров. Сейчас только на YouTube этот показатель составляет 25 млн, и еще несколько миллионов — на других площадках. В фильме оппозиционер Алексей Навальный рассказывает о том, какие коррупционные схемы якобы существуют для финансирования множества тайных резиденций и бизнесов премьера в России и за рубежом. По данным ФБК, речь идет о многих миллиардах рублей, утекших в ту самую «тайную империю» Медведева.

Резонанс от фильма был масштабным. Представители власти, разумеется, назвали все политическим заказом и провокацией со стороны «осужденного персонажа» (либо «проходимца» — как вы помните, фамилию Навального в Кремле и правительстве не называют). Системная оппозиция вроде как попыталась обратиться к силовикам и самому премьеру с требованием дать ответы на поставленные в фильме вопросы, но быстро успокоилась и забыла про это. Политологи наперебой строили версии, какая из башен Кремля решила наехать на какую, используя Навального как инструмент. Зато многие люди отреагировали ожидаемо и вполне адекватно: вышли 26 марта на митинги с требованием ответов на вопросы. Собралось много народу — порядка 100 тысяч человек в более чем 80 городах.

Сейчас социологи констатируют спад эффекта от фильма — рейтинг Медведева снова растет, а протестные настроения несколько поутихли.