Провал года. ​Быстрее, выше, без флага

Россия как государство временно «забанено» на Олимпийских играх. Нашего национального флага, гимна и чиновников в Пхенчане не будет, а спортсмены выступят под нейтральным олимпийским знаменем. Все это — наказание за государственную систему использования допинга, применявшуюся во время игр в Сочи в 2014 году. За это пожизненно дисквалифицирован куратор спорта в России, вице-премьер Виталий Мутко, а Александр Жуков, возглавляющий национальный олимпийский комитет, отстранен временно. Однако спортсмены, которые не были уличены в приеме запрещенных препаратов, п­олучили приглашение на Игры.

Это вызвало шквал возмущения в патриотических кругах, и самые ярые государственники уже было заявили, что Олимпиаду надо бойкотировать (что привело бы к дисквалификации России на восемь лет), но быстро «переобулись» после того, как Владимир Путин одобрил участие россиян в Играх. Так что провал российских спортивных чиновников хотя бы не обернулся провалом мечтающих об Олимпиаде спортсменов — и то хорошо.