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Фантазии года. ​Говорят, не повезёт

Фото vk.com/public126576411
Фото vk.com/public126576411

В этом году наконец-то определилась судьба двух вокзалов города — железнодорожного и автомобильного.

Еще в ноябре 2016 года глава города Вадим Шувалов представил общественности три варианта фасада для реконструкции железнодорожного вокзала. Несмотря на то, что большинству жителей ни один из макетов не пришелся по душе, выбор из имеющегося «ассортимента» горожане все же сделали, и этот вроде как согласованный с сургутянами вариант мэр отправил в «Росжелдорпроект».

А совсем недавно стало известно, что в наступающем году РЖД готово начать строительно-монтажные работы по реконструкции ж/д вокзала. Стоимость работ по предварительным расчетам составит 2,1 миллиарда руб­лей.

Про строительство автовокзала в городе говорят еще дольше, и вот в апреле, на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города сургутской думы чиновники определились с его местоположением — возле Грибоедовской развязки. Так он, мол, располагается близко к выезду из города, железнодорожному вокзалу и дороге на аэропорт. Правда, про создание безумных пробок на той и без того загруженной дороге никто не подумал.

Так что с этой точки зрения хорошо, что пока нет ни денег, ни инвестора, который бы их дал, — есть время одуматься и сделать разумный выбор места для автовокзала. Сургутяне все равно уже привыкли жить в режиме ожидания, уезжая из города в разных направлениях из нескольких «вместовокзальных» точек.


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04 января в 11:16, просмотров: 1294, комментариев: 4


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Комментарии:
Аванес
не нравится
04 января в 11:20
Сургутяне может и привыкли, им куда ездить? А вот о жителях района того же не скажешь
Альберт Леонов
не нравится
04 января в 11:43
вот жизнь пошла, без миллиарда ничего не построить! а миллиардов нет, нет, нет... а руки под пальтом....
Сергей Б Альберт Леонов
не нравится
04 января в 11:48
… и ноги не мои.
Швондер
не нравится
04 января в 12:48
Не модерн а говно.
И прав ведь мэр

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