Прогноз года. ​К гадалке не ходи

Переизбрание президента — 99,99%

Если не случится какого-то страшного форс-мажора, то Владимир Путин вновь займет пост президента России, это будет его четвертый срок, который закончится в 2024 году. Возможно, в течение ближайших лет элиты будут искать новый формат государственного устройства, который позволит Путину продолжить управление страной уже в ином ранге — премьер-министром в парламентской республике, председателем Госсовета или кем-то вроде «министра-наставника», коим был легендарный Ли Куан Ю в Сингапуре после ухода с поста премьера.

Смена ключевых фигур в правительстве России — 20%

На фоне нового срока Владимира Путина наблюдатели ждут каких-то перемен хотя бы в правительственном блоке — в конце концов, главный исполнительный орган власти автоматически меняется с приходом нового (пусть даже переизбранного) президента. Однако говорить о существенных публичных претензиях со стороны главы государства к своим министрам, в частности к премьер-министру, пока не приходится. Скорее всего, некоторые персоналии попадут под кадровую ротацию, но кардинальных перемен в эпоху победившей стабильности ждать не приходится. Дмитрий Медведев, скорее всего, сохранит свой пост. В конце концов, он, возможно, лучшая кандидатура на пост номинального президента в новой формации власти в эпоху после четвертого срока Владимира Путина.

Смена управленческой команды в Сургуте — 80%

Сургут подошел к острому кризису доверия по отншению к городской власти. Несмотря на точечные успехи, о которых рапортует администрация (в основном — на страницах Вадима Шувалова в социальных сетях), чиновники впутались в ряд неприятных скандалов, которые демонстрируют их нежелание к открытому и откровенному диалогу с общественностью и элитами.

Это известно кругам, принимающим важнейшие решения на уровне Югры. Поэтому решение о возможной замене команды зреет, обсуждаются только детали: либо замена ключевых замглавы на перспективных местных менеджеров, один из которых (возможно, из числа депутатов или нефтяников) в перспективе займет пост главы, либо отставка (скорее, почетная) Шувалова с новыми выборами. Избежать этого будет возможно лишь при кардинальном повороте политики нынешней администрации — но с заменой части команды.