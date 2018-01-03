Инновация года. Не морозь меня

Впервые о том, что в городе могут появиться теп­лые остановки, заговорили еще летом этого года. Позже стало известно, что 14 таких павильонов закупят и начнут устанавливать в сентябре. Но, как уже стало привычно, намеченные сроки так и не были соблюдены из-за крайне мутной истории взаимоотношений администрации города с подрядчиком. В итоге теплые остановки обещали установить в ноябре, чтобы к 1 декабря доложить горожанам об успехах. Но ни к 1 декабря, ни даже к середине месяца новые павильоны в Сургуте так и не материализовались.

В итоге первая конструкция появилась только 20 декабря возле 50-метрового бассейна на Университетской. Она выполнена в стиле, похожем на уже привычный «аллюр» — стеклянная, но (вроде как) ударопрочная. В остановке имеются три обогревателя, освещение, лавки с подогревом, бесплатный Wi-Fi, розетки для подзарядки гаджетов, информационное табло, которое сообщает о маршрутах, ходящих по данному пути (как в приложении «Умный транспорт»), а также система звукового оповещения о приближающемся транспорте. Для сохранения павильона в надлежащем состоянии в ней есть две видеокамеры с обзором на 360 градусов (если, конечно, это кого-то остановит).

Остальные 13 павильонов должны появиться в разных районах города к концу года, но, зная традиции российской и, особенно, сургутской бюрократии, рассчитывать на это слишком оптимистично.

Справка:

Одна такая конструкция обошлась городу в чуть более миллиона рублей, а на содержание и обслуживание всех теплых остановок в бюджете заложено 4,2 млн рублей.