Щедрость года. ​Дай пять!

Фонд поколений Югры прекратил свое существование. Когда он создавался правительством округа в середине 90-х годов, предполагалось, что в 2018 году первые совершеннолетние югорчане, родившиеся в начале века, начнут получать существенные выплаты, но что-то пошло не так. Разрубить гордиев узел проблем, накопившихся в фонде за два десятилетия, взялась Наталья Комарова — она постановила раздать то, что представляет собой капитал этой организации, молодежи Югры.

Условия такие: каждый, кто родился после 1 января 1993 года либо родится до 31 декабря (то есть до послезавтра) и до сих пор живет в регионе, имеет право единовременно получить 5000 рублей. По расчетам правительства округа, на такую выплату будут претендовать более 500 тысяч человек, а в бюджете на это дело заложили 2,6 млрд рублей. Ничего подобного в истории Югры пока не было.

Все родившиеся и прожившие в округе молодые люди, состоящие на учете в органах соцзащиты, получат деньги без лишних действий. Тем, кто с этим ведомством не соприкасался, предстоит заявить о своем праве через портал государственных услуг.