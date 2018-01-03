Блогер года. ​Попал в сеть

Блогер — профессия популярная. Много кто хочет ими стать: школьники, пенсионеры, спортсмены, журналисты. В Сургутском районе в качестве блогера неожиданно отметился глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Этой осенью он запустил свой канал на Youtube, который вызвал очень яркую и противоречивую реакцию у общественности. Кто-то похвалил чиновника за стремление к открытости, а кто-то откровенно критиковал его за «безделье» («лучше б работал, чем видео записывать!»). Не беремся судить, на чьей стороне правда, но за попытку Андрея Трубецкого и его команды найти современный способ общения власти с народом его можно похвалить.

Фактически, глава района идет по пути открытости, разными методами взаимодействуя со своей аудиторией и жителями района. Иногда, правда, явно перегибая палку. Так, один из выпусков он посвятил очной ставке с «хейтером» с портала siapress.ru — сургутянином Сергеем Бражниковым, с которым Трубецкой говорил в вызывающей и даже хамской манере, к тому же не предупредил его, что встреча будет записываться.