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Блогер года. ​Попал в сеть

Андрей Трубецкой удивил интернет своим видеоблогом

Блогер — профессия популярная. Много кто хочет ими стать: школьники, пенсионеры, спортсмены, журналисты. В Сургутском районе в качестве блогера неожиданно отметился глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Этой осенью он запустил свой канал на Youtube, который вызвал очень яркую и противоречивую реакцию у общественности. Кто-то похвалил чиновника за стремление к открытости, а кто-то откровенно критиковал его за «безделье» («лучше б работал, чем видео записывать!»). Не беремся судить, на чьей стороне правда, но за попытку Андрея Трубецкого и его команды найти современный способ общения власти с народом его можно похвалить.

Фактически, глава района идет по пути открытости, разными методами взаимодействуя со своей аудиторией и жителями района. Иногда, правда, явно перегибая палку. Так, один из выпусков он посвятил очной ставке с «хейтером» с портала siapress.ru — сургутянином Сергеем Бражниковым, с которым Трубецкой говорил в вызывающей и даже хамской манере, к тому же не предупредил его, что встреча будет записываться.


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03 января в 13:15, просмотров: 1164, комментариев: 14


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
03 января в 14:25
Да, прикольный эксперимент над людями. Глава – блогер. Или, блогер – глава.
Популярность столь велика, что уже и другие блогеры про Трубецкого видео ролики делают. Вот, например, улетное видео «Прогресс не стоит на месте – прогресс никого не щадит». СИА-ПРЕСС, покажите ролик людям, чё вы. Трубецкой не обидится, он этот ролик у себя в ВК выставил. Уж не понять, по недоумию или еще по какой причине. Вот, он там с гопниками выплясывает, в спортивной курточке. Улет…
Заодно рекомендую посмотреть американский сериал «Проклятье» или «Проклятая нация». Станет понятно, откуда и с какого персонажа Трубецкой вдохновение черпает. Это оттуда – «Прогресс не стоит на месте – прогресс никого не щадит». Америка тридцатых, тудым сюдым его…
Альберт Леонов
не нравится
03 января в 14:52
зависть не самое лучшее чувство -10 к карме...
Швондер
не нравится
03 января в 15:21
А мне клип понравился про прогресс
Сергей Б Альберт Леонов
не нравится
03 января в 15:46
А ты прутиком, прутиком себя по спине, если зависть и лицемерие одолевают. Верующие люди так с неправильной кармой борются.
Швондер
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03 января в 16:12
Верующие должны веровать в специально выделенных местах, а выходя оттеда, не должны ничем отличаться от всех остальных. Ну вот как пришел в тубзик, отложил личинку, подтер .опу, надел штаны. А не бегать со спущенными штанами и непротертой .опой в общественных местах
Сергей Б
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03 января в 16:42
Гы-гы-гы… А если он миссионер, с целым пакетом миссий. Как ему еще на себя внимание обратить?..
Швондер
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03 января в 17:04
Вот Андрей Савельев нарыл метод как подкачаться... А Альбертино Леонетти - как просветиться))))
Сергей Б
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03 января в 17:17
Гы… Ляпис круче всех. Нарыл бабки в казне, как попиариться. №2 после Путяна. А чё, сургутский район тоже не хухры-мухры. Ресурсы имеются.
Сергей Б
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03 января в 17:42
А вот интересно, если Грудинин победит Трубецкой масть на КПРФ сменит? Чтобы в тренде быть. У него мабудь там тоже сторонники есть. Не напрасно же разносторонний Альберт за него мазу держит.
Сергей Б
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03 января в 17:46
Вот как только Ляпис современные идеи КПРФ с этим, своим совмещать будет – прогресс никого не щадит.
Сергей Б
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03 января в 17:56
Прогресс никого не щадит – так говорил персонаж американского сериала, который землю у фермеров отжимал, методом отстрела в том числе.
tanatos49
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03 января в 18:22
У кого-то пригорело...
Швондер
не нравится
03 января в 19:00
Иди к зерькалу
Сергей Б tanatos49
не нравится
03 января в 20:06
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Народное мнение Сергей Б
не нравится
11 января в 09:11
Серега, кто ж тебе на хвост так наступил? Ты коменты почитай- один же желчью брызгашь.

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