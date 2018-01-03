16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,2649   EUR  70,5618  

Митинги года. ​Постояли за себя

Фото И.Швец
Фото И.Швец

2017 год запомнится несколькими масштабными протестными акциями, которые прошли по всей стране. Самыми массовыми стали митинги 26 марта, в которых участвовало, по разным оценкам, около 100 тысяч человек в десятках городов России. Протест, символом которого стали уточки, поначалу обошел Сургут стороной (Югра была пассивна — только в Нижневартовске собрались несколько десятков человек).

От зимней спячки город оправился только к 12 июня, когда в День России прошел еще один митинг, хотя уже не столь масштабный, как в марте, но все же вызвавший большой резонанс и сотни задержанных по всей стране (в основном в двух столицах).

Организаторами акции в Сургуте стали местные сторонники оппозиционера Алексея Навального, который ныне безуспешно пытается баллотироваться в президенты. К удивлению многих, чиновники согласовали митинг, пусть и отправили его на городские задворки — в район речпорта. Акция, в которой участвовало около 150 человек (в основном молодежь), прошла спокойно, без конфликтов с полицией, как, впрочем, и без какого-либо продолжения. Хотя впоследствии организаторы митинга рассказали корреспонденту «НГ», что за сутки до мероприятия была взломана их группа в соцсеть «ВКонтакте».

С одной стороны, митинг показал, что среди сургутян вроде как есть определенный запрос на публичное выражение претензий к власти. Однако с другой — акция оказалась единичной, и на последующие призывы Алексея Навального к выходу на улицы сургутяне не откликнулись.

Куда более интересная история получилась с митингами против отмены льгот на детские сады на местном уровне — тут претензия была уже к городским властям, и им пришлось реагировать — подробнее об этом читайте на стр. 7.

Митинги-2017 показали, что более-менее четкий набор вопросов к власти у российского общества уже формируется, причем происходит это в основном в молодежной среде. С взрослением и набором политического веса этой аудитории запрос на перемены будет становится все более существенным, и с ним придется считаться.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

03 января в 11:02, просмотров: 1027, комментариев: 10


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
03 января в 12:34
Запрос есть, только тяму пока нет. И действительно, когда молодежь подрастет и смекнет, что их грабят, ну хотя бы на миллион в год каждого, тогда протесты «оживятся». Если Путин останется и дальше, то так оно и будет.
tanatos49
не нравится
03 января в 12:45
>>И действительно, когда молодежь подрастет и смекнет<<
... что всякие Навальные их банально дурят, то вас "будут бить, возможно даже ногами".
Швондер
не нравится
03 января в 13:10
А могут и убить. Как Немцова да
Сергей Б tanatos49
не нравится
03 января в 13:27
Тарантас, ты-то чё скачешь. К тебе это не относится. Если власть сменится, ты даже и не заметишь. Колбасы и водки в магазинах меньше не станет.

Швондер
не нравится
03 января в 13:46
Нее, им бюджет подняли, новые площадя арендовали, у них самый чёс. К пыневыборам такого гогна еще набежит три кучи
Альберт Леонов
не нравится
03 января в 14:52
на том митинг были интересные персоналии. скажем так: к неопределившимся их не приписать, так как судьба-злодейка помотала их по политическим движениям и партиям виде членов и сочувствующих..
но милиции было .. тьма + еще немного ... каждый друг друга боялся, все ждали провокаторов, только они , провокаторы не знали что все ждут их...
Сергей Б tanatos49
не нравится
03 января в 16:01
Вот, видел Тарантас? «Все ждали провокаторов». А ты как позорная кошка шхеришься, к людям со своими заявлениями не выходишь. Ну, на митингах конечно, провокатора могут и ногами…
tanatos49 Сергей Б
не нравится
04 января в 05:57
Вы что-то сказать хотели? Чувствуется попытка вылезти из под лавки и оскорбить...
tanatos49 Швондер
не нравится
04 января в 06:30
>>А могут и убить. Как Немцова да <<
Т.е. вы считаете, что если соврать тысячу раз, то это станет правдой? У Геббельса уроки брали?
Сергей Б
не нравится
04 января в 11:20
О, Тарантас от новогодних праздников отошел. Троллит снова по графику, с шести утра.
И Тарантас, раз уж ты такой вумный, приведи хоть один пример из тысячи раз, где Навальный или Грудинин соврали. Просвети народ. Заодно и посмотрим, кто у Геббельса уроки берет.
Не, Грудинина не надо. А то незамысловатые пацаны из КПРФ юмора не поймут. Ногами конечно не будут, но все-таки… А меня потом в жестоком обращении с троллями обвинят. Дескать, подставил.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Путь от работника швейного цеха до специалиста в отделе кадров Сургутнефтегаза

Путь от работника швейного цеха до специалиста в отделе кадров Сургутнефтегаза
Мария Арутюнян, Медиацентр 01 апреля в 17:39
326 0
​На месте рынка на Набережном строят концертную площадку

​На месте рынка на Набережном строят концертную площадку
Здесь будет большая сцена для выступлений и трибуны
Редакция СИА-ПРЕСС 30 марта в 18:16
376 0
​Культсловарь. Бенефис акведука и виадука

​Культсловарь. Бенефис акведука и виадука
Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» или считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»! Каждую субботу десять слов из разных сфер искусства — в ваш арт-багаж.
Редакция СИА-ПРЕСС 31 марта в 11:59
532 0
«Негодники». С какими заболеваниями не берут в армию

«Негодники». С какими заболеваниями не берут в армию

Анастасия Якупова 31 марта в 11:15
1798 1
​Топ-5 черт профессионала от директора Сургутской филармонии

​Топ-5 черт профессионала от директора Сургутской филармонии
Марина Романова, Медиацентр 31 марта в 11:08
607 0
​Если бы я была президентом России

​Если бы я была президентом России
Некоторые осуждают политику нынешнего президента, некоторые боготворят. Но что бы сделал ты, если бы стал президентом?
Анна Ульянова, студентка факультета управления СурГПУ 31 марта в 10:11
661 6
ТОП-10 популярных и необычных имен, которые дают сургутским детям // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 популярных и необычных имен, которые дают сургутским детям // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Александры, Марии и Кириллы против Мий, Фадеев и Эр
Лилия Сулейманова 30 марта в 17:59
819 0
Поддержка, которая может привести к новым жертвам

Поддержка, которая может привести к новым жертвам
Я не понимаю такие акции, как, например, запуск шаров в небо или флешмоб с массовыми гудками автомобилей
Константин Шперлинг 30 марта в 12:42
1067 3
Пятерка по литературе. Топ лучших книг от основателя и директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой

Пятерка по литературе. Топ лучших книг от основателя и директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой

Редакция СИА-ПРЕСС 30 марта в 12:37
866 16
Что касается проверок, то они проходят несколько раз в год

Что касается проверок, то они проходят несколько раз в год
​Друзья, до меня дошли сведения, что 31 марта планируется бойкот торговых центров города и учебная эвакуация. Зачем?
Вадим Шувалов, глава города Сургута 30 марта в 09:16
693 1
Ода Ван Гогу // ТЕСТ

Ода Ван Гогу // ТЕСТ
Сегодня 165 лет со дня рождения великого нидерландского художника. А что вы знаете о его жизни и творчестве?
Редакция СИА-ПРЕСС 30 марта в 09:13
409 0
Увеличение подоходного налога с граждан – это только цветочки…

Увеличение подоходного налога с граждан – это только цветочки…
Складывается ощущение, что власть теперь уж точно «оторвется» на введении новых и повышении старых налогов-сборов-поборов
Вячеслав Тетёкин, главный политический советник Председателя ЦК КПРФ 30 марта в 09:06
51371 0
Внедрили ли в Сургуте опыт Казани и Сочи по борьбе с нелегальными такси? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Внедрили ли в Сургуте опыт Казани и Сочи по борьбе с нелегальными такси? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Администрация изучила опыт образцовых городов
Лилия Сулейманова 29 марта в 17:19
617 1
​В приоритете расходов бюджета Югры – строительство школ и больниц

​В приоритете расходов бюджета Югры – строительство школ и больниц
Если говорить о муниципальных образованиях, то достаточно весомая сумма дополнительных средств направлена на расходы городу Сургуту
Ирина Урванцева депутат думы ХМАО-Югры 29 марта в 17:11
614 5
​Статья дня. Поборы и смерть: как система создала условия для пожара в Кемерово

​Статья дня. Поборы и смерть: как система создала условия для пожара в Кемерово
В начале 2000-х в ходе реформы технического регулирования был шанс так сформулировать требования к безопасной эксплуатации зданий, чтобы они не противоречили друг другу и были бы исполнимы. Но он был упущен
Александр Рубцов 29 марта в 16:46
844 3
​Обещанного ждут

​Обещанного ждут
Погорельцы с Кедрового до сих пор не получили не только жилье, но и собранные пожертвования
Лилия Сулейманова 29 марта в 15:23
1538 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика