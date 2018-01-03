Митинги года. ​Постояли за себя

2017 год запомнится несколькими масштабными протестными акциями, которые прошли по всей стране. Самыми массовыми стали митинги 26 марта, в которых участвовало, по разным оценкам, около 100 тысяч человек в десятках городов России. Протест, символом которого стали уточки, поначалу обошел Сургут стороной (Югра была пассивна — только в Нижневартовске собрались несколько десятков человек).

От зимней спячки город оправился только к 12 июня, когда в День России прошел еще один митинг, хотя уже не столь масштабный, как в марте, но все же вызвавший большой резонанс и сотни задержанных по всей стране (в основном в двух столицах).

Организаторами акции в Сургуте стали местные сторонники оппозиционера Алексея Навального, который ныне безуспешно пытается баллотироваться в президенты. К удивлению многих, чиновники согласовали митинг, пусть и отправили его на городские задворки — в район речпорта. Акция, в которой участвовало около 150 человек (в основном молодежь), прошла спокойно, без конфликтов с полицией, как, впрочем, и без какого-либо продолжения. Хотя впоследствии организаторы митинга рассказали корреспонденту «НГ», что за сутки до мероприятия была взломана их группа в соцсеть «ВКонтакте».

С одной стороны, митинг показал, что среди сургутян вроде как есть определенный запрос на публичное выражение претензий к власти. Однако с другой — акция оказалась единичной, и на последующие призывы Алексея Навального к выходу на улицы сургутяне не откликнулись.

Куда более интересная история получилась с митингами против отмены льгот на детские сады на местном уровне — тут претензия была уже к городским властям, и им пришлось реагировать — подробнее об этом читайте на стр. 7.

Митинги-2017 показали, что более-менее четкий набор вопросов к власти у российского общества уже формируется, причем происходит это в основном в молодежной среде. С взрослением и набором политического веса этой аудитории запрос на перемены будет становится все более существенным, и с ним придется считаться.