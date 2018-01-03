Пшик года. Бес смыслов

В 2017 году в Сургуте продолжились урбанистические упражнения с участием экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга. За это время прошло сразу два масштабных форума, посвященных комфортной городской среде: первый состоялся в апреле, а второй — в августе, на День строителя. Они должны были стать источником новых идей, которые сделали бы Сургут лучше, но как-то не сложилось.

Точнее, идеи-то были, вот только их воплощение представляется событием крайне маловероятным, и дело здесь не только в том, что для них требуются масштабные финансовые затраты (хотя и это тоже). Серьезные сомнения вызывает и способность, а главное — желание сургутской власти довести эти проекты до реализации.

Пара предложений, которые еще худо-бедно обсуждаются, это строительство двух развязок на Нефтеюганском шоссе (пересечения с улицами Маяковского и Островского) и благоустройство парка «За Саймой». Для первого проекта требуется внушительная сумма (на одну развязку — 3,5 миллиарда рублей, на другую — 2,5 миллиарда рублей), поэтому перспективы у него туманные. Что касается благоустройства парка «За Саймой», то представленные администрацией города концепции развития этой территории не имеют ничего общего с предложениями урбанистов и серьезно уступают им в масштабе. Непонятным остается и судьба ботанического сада СурГУ (подробнее читайте на стр. 10) в случае начала работ по благоустройству.

Печальный итог всех урбанистических форумов на истекший год — практической пользы от них немного. Да, небольшая группа сургутян проникается идеями создания комфортной городской среды, вот только чиновники, по всей видимости, рассматривают их исключительно как возможность для пиара. Пока такое положение дел сохраняется, все урбанистические мероприятия так и останутся «потемкинскими деревнями».