Позор года. ​Прохладная история

Странная история в Сургуте развивается с единственной частной ледовой ареной «Титан», расположившейся возле новоиспеченного 50-метрового бассейна. Владельцы спортобъекта на этапе строительства вроде как договорились с «соседом», владеющим находящимся рядом земельным участком, что «влезут» к нему на 16 квадратных метров, но потом сочтутся. Но договоренность не сработала — обиженный собственник земли потребовал отступных пять миллионов рублей, но самое главное случилось потом — внезапно администрация города подала иск о сносе той части ледовой арены, что залезла на чужой участок. Проблема в том, что эта часть — техническое «сердце» объекта, без него он просто не сможет работать. В итоге после долгих месяцев судов владельцы арены вынесли конфликт в публичное поле.

Глава Сургута Вадим Шувалов охарактеризовал происходящее «конфликтом двух бизнесменов» (правда, не объяснил, почему в этом конфликте администрация выступила на стороне того, кто де-факто хочет снести ледовую арену, где занимаются тысяча детей и взрослых), но пообещал стать арбитром в этом споре — чтобы люди не пострадали. Что из этого получится, узнаем в 2018 году.