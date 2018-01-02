Заход года. ​Стройся!

Появление строительного гипермаркета сети «Леруа Мерлен» в Сургуте ожидалось еще в 2015 году, но тогда владельцы «Сити Молла» смогли остановить появление конкурентов для своего якорного арендатора «OBI». Но французскому ритейлеру все же удалось пробиться в город, заручившись поддержкой чиновников. «Леруа Мерлен» должен открыться в 2019 году на участке земли рядом с «Мерседес Центром».

Плюсы от появления очередного торгового комплекса для Сургута остаются крайне неочевидными. Помимо создания некоторого количества рабочих мест и отчислений НДФЛ в бюджет, город получит ухудшение транспортной ситуации на Югорском тракте и укрепит имидж главного шопинг-центра Югры, что само по себе неплохо, но явно не по амбициям нашего города.

Плюс есть негативный эффект для местных предпринимателей стройсферы, которым, вероятно, придется закрыться. Так что строительство еще одного ГМ нельзя назвать однозначно выгодным приобретением.