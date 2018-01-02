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Заход года. ​Стройся!

Фото eurostroi.ru
Фото eurostroi.ru

Появление строительного гипермаркета сети «Леруа Мерлен» в Сургуте ожидалось еще в 2015 году, но тогда владельцы «Сити Молла» смогли остановить появление конкурентов для своего якорного арендатора «OBI». Но французскому ритейлеру все же удалось пробиться в город, заручившись поддержкой чиновников. «Леруа Мерлен» должен открыться в 2019 году на участке земли рядом с «Мерседес Центром».

Плюсы от появления очередного торгового комплекса для Сургута остаются крайне неочевидными. Помимо создания некоторого количества рабочих мест и отчислений НДФЛ в бюджет, город получит ухудшение транспортной ситуации на Югорском тракте и укрепит имидж главного шопинг-центра Югры, что само по себе неплохо, но явно не по амбициям нашего города.

Плюс есть негативный эффект для местных предпринимателей стройсферы, которым, вероятно, придется закрыться. Так что строительство еще одного ГМ нельзя назвать однозначно выгодным приобретением.


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02 января в 14:12, просмотров: 2662, комментариев: 3


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Комментарии:
prostak
не нравится
02 января в 17:53
Вы, Артем, уверены, что город получит ухудшение транспортной ситуации? Далее, скажите - что плохого сургутянам от имиджа главного шопинг-центра Югры и в чем конкретно это выражается? Сколько, по вашему крайне непрофессиональному мнению, у нас в городе местных предпринимателей стройсферы и сколько из них именно из-за Леруа закроются? Если это и произойдет, то какой негативный эффект получат от этого 330.000 оставльного населения Сургута? И последнее - вы, Артем, в Леруа ни ногой. Я правильно вас понял?
Будулай Алмазов
не нравится
02 января в 18:09
Проблемы могут быть только у предпринимателей, считающих, что приставка "местный" должна давать им право на преференции. Чего вдруг?
Альберт Леонов
не нравится
03 января в 10:42
Тепличным условиям работы местным предпринимателям приходит конец! Будут учится работать в конкурентных условиях. С проездом точно не хорошо будет, если не сказать еще более жестче! Участок дали, сейчас съезды сделают, светофорами все или пешеходками все перекроют ... Надземные сделать не судьба же или подземку ...Как на ауре... сразу бы сказали что надо, они бы сделали ...

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