Заруба года. ​Ботанический ад

Осенью 2017 года огромный резонанс в Сургуте вызвала информация о возможной ликвидации Ботанического сада СурГУ в парке «За Саймой». История эта для города оказалась в своем роде уникальной как по своим причинам, так и из-за последствий.

Начнем с того, что администрация, возможно, действовала с благими намерениями (но это не точно) и решила провести благоустройство парка «За Саймой». Для начала чиновники, будучи под впечатлением от урбанистического форума (подробнее читайте на стр. 11), заказали концепцию развития этой территории. Параллельно с этим началось строительство большой детской площадки, но вот незадача — рядом с ней оказался ботанический сад СурГУ, а в ходе строительства несколько редких деревьев оттуда быстро попали под нож. Выяснив, что это участок земли принадлежит муниципалитету, администрация города предложила университету перенести ботсад в другое место.

То, что произошло дальше, оказалось для Сургута удивительным. Мобилизовавшаяся общественность при поддержке местного филиала Общероссийского народного фронта выступила резко против инициативы чиновников, придав истории широкий резонанс. К делу подключились даже городские депутаты и преподавательский состав СурГУ. В конечном итоге ботанический сад удалось отстоять, а чиновникам пришлось публично объяснять свои действия.

В Сургуте уже привыкли к пассивности жителей города при решении насущных воп­росов, но история с ботсадом стала редким случаем победы гражданского общества. Больше того — это еще и пример объединения разных групп для сохранения какого-то городского объекта. Однако борьба за ботанический сад может продолжиться в следующем году. В конце декабря администрация города представила три концепции развития парка «За Саймой», в двух из них ботсада нет. Так что Сургуту, возможно, предстоит вновь доказывать, что гражданское общество в городе живо.