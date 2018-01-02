«Прорыв» года: колористические лишения

После посещения Сургута блогером Ильей Варламовым местные «поросячьи» заборчики вдруг стали объектом пристального внимания. И пришедшие в администрацию менеджеры в 2017 году решили совершить прорыв во внешнем облике и благоустройстве города и эти заборчики… перекрасить!

Начало было положено на Университетской улице, где буквально за пару дней нежно-розовый забор преобразился в темно-зеленый. Горожане встретили это «ноу-хау» по-разному: кто-то равнодушно пожал плечами, кто-то искренне негодовал («Ушла эпоха!»), а кто-то и вовсе не заметил перемен.

Но благоустроительный порыв властей был подбит на взлете новыми федеральными нормами. В центре решили, что теперь заборы в городах должны быть «нейтральных цветов» — то есть черными, белыми, серыми либо еще более депрессивными. То ли перемена в законодательных условиях, то ли просто закончившийся реформистский запал стали поводом для паузы в реализации самого смелого колористического решения сургутских властей за 2017 год.