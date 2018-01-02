Недоразумение года. ​Всем лежать!

В 2017 году в Сургуте появился пляж! Сколько лет горожане об этом мечтали и вот наконец получили. Правда, планировалось два пляжа — в парке «За Саймой» и на Черной речке, а получился только один — в центре города. И это как бы не совсем пляж. То есть лежаки там есть, кабинки для переодевания тоже, даже пара биотуалетов появилась, а вот купаться по-прежнему нельзя. И будет нельзя: городские власти полагают, что вода в местных водоемах жутко грязная и сделать с этим ничего нельзя, хотя эксперты утверждают, что это не так — из наших речек нельзя пить, но для купания они подходят.

Тем не менее, начало положено. Пиара на этом пляже было столько, как будто целый курорт в Сургуте образовался. Люди все поняли и начали потихоньку осваивать новую рекреационную зону. А власти хотят продолжить пиар-кампанию и потихоньку планируют раскидать лежаки и кабинки для переодевания в других местах у воды, не забыв о предупреждающих купание табличках.

Василий Мирский