Кандидатка года. ​Бесславные малютки

В последние годы должность боксерских груш спарринг-партнеров Владимира Путина (с перерывом на Д. Медведева) на президентских выборах — штука специфическая. Примерно одинаковый набор персоналий, на которых никто не обращает внимания и потом может даже не вспомнить. На этот раз получилось интереснее: среди политических мальчиков для битья появилась, во-первых, девочка — Ксения Собчак, которая заявила о своем желании выдвинуться «кандидатом против всех», и, во-вторых, недопущенный до выборов Алексей Навальный.

Казалось, что своей инициативой Собчак открыла портал в ад, и оттуда полезли другие девушки, желающие стать президентом — от журналистки Кати Гордон до порнозвезды Елены Берковой. Но сейчас ажиотаж приутих, и мы видим постепенный набор выборных статистов: бизнес-омбудсмен Борис Титов (кто это?), коммунист Павел Грудинин (кто-кто?), нестареющий сокол Владимир Жириновский, Григорий Явлинский (он, кстати, не выдвигался уже 17 лет). Давайте посмотрим, что у них получится.