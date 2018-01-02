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Кандидатка года. ​Бесславные малютки

Фото chelorg.com
Фото chelorg.com

В последние годы должность боксерских груш спарринг-партнеров Владимира Путина (с перерывом на Д. Медведева) на президентских выборах — штука специфическая. Примерно одинаковый набор персоналий, на которых никто не обращает внимания и потом может даже не вспомнить. На этот раз получилось интереснее: среди политических мальчиков для битья появилась, во-первых, девочка — Ксения Собчак, которая заявила о своем желании выдвинуться «кандидатом против всех», и, во-вторых, недопущенный до выборов Алексей Навальный.

Казалось, что своей инициативой Собчак открыла портал в ад, и оттуда полезли другие девушки, желающие стать президентом — от журналистки Кати Гордон до порнозвезды Елены Берковой. Но сейчас ажиотаж приутих, и мы видим постепенный набор выборных статистов: бизнес-омбудсмен Борис Титов (кто это?), коммунист Павел Грудинин (кто-кто?), нестареющий сокол Владимир Жириновский, Григорий Явлинский (он, кстати, не выдвигался уже 17 лет). Давайте посмотрим, что у них получится.


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02 января в 10:01, просмотров: 1041, комментариев: 10


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Комментарии:
tanatos49
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02 января в 11:04
«Не мне же самому себе конкурентов воспитывать»(с) Путин.
Швондер
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02 января в 12:06
Самому - лучше отстреливать на мосту ага
Сергей Б
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02 января в 15:11
Самые адекватные заявления из всех кандидатов, включая Путина, делает беспартийный Грудинин, который от КПРФ. Национализация уворованных ресурсодобывающих и других компаний, и возврат сворованных олигархами и выведенных за бугор денежных средств в экономику России. Просто и понятно. Другой вопрос, как это осуществить на практике, если что, в России, которая по уши увязла в коррупции.
Кроме того, Павел Грудинин по материнской линии еврей, то есть еврей. В связи с чем, возникает вопрос, опять же если что, не объявятся ли «бедные» родственники и друзья по материнской линии и будет ли Грудилин самостоятельным российским президентом или, в конце концов, получится Путин №2.
В любом случае, выдвижение Грудинина, это хотя бы по внешним признакам попытка вернуть государство россиянам, всех национальностей и классов.
tanatos49 Швондер
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03 января в 06:40
Вы идиот? Хотя, о чём это я....
tanatos49
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03 января в 06:52
>>Самые адекватные заявления из всех кандидатов, включая Путина, делает беспартийный Грудинин, который от КПРФ. Национализация уворованных ресурсодобывающих и других компаний, и возврат сворованных олигархами и выведенных за бугор денежных средств в экономику России. Просто и понятно. <<
Разве что для дурачков, которые дальше чем "отнять и поделить" думать не способны. Национализация? За чей счёт? Что помешает олигархам обратиться в международные суды и потребовать возмещения? Арест зарубежных (!) счетов? Очень хочется на это посмотреть

>>Другой вопрос, как это осуществить на практике, если что, в России, которая по уши увязла в коррупции. <<
... сказал человек который не давал взяток. И это в погрязшей по уши в коррупции стране.
PS
Радуйтесь, что вы не цивилизованной Германии живёте. Могли бы и срок схлопотать. Например, следующие высказывания являются уголовно наказуемыми:
- Утверждение, что Германия «не является правовым государством», а «идеологической диктатурой» (Решение земельного суда Бамберга от 07.08.1996);
- Утверждение, что Германия является «республикой бабла», и «продажным сараем», который «охотно подчиняется еврейским приказам» (Решение Верховного суда ФРГ от 15.10.2002);
- Утверждение, что Германия является «ларьком по продаже Кока-Колы», где царит «коррупция и предательство» (Решение Верховного суда ФРГ от 14.10.1952)
Швондер
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03 января в 13:13
Какой понос шмкарный)))
Браво. Надеюсь не 11-80 заплотют, а 23-60.
Сходишь в питерскую ленту.
Сергей Б
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03 января в 13:34
Не,Тарантас почуял, что жаренным пахнет и намылился в Германию сдриснуть, по политическим мотивам. Там законы лучше и колбаса вкусней
Roks tanatos49
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03 января в 14:08
Тарантас, интересней иран 20!8...... чем твоя гей-еопа
tanatos49 Сергей Б
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04 января в 06:01
Не нужно других людей по себе судить.
Лучше поблагодарите Путина, что такие как вы могут тявкать на государство. Установят законы, как в Европе - будете молчать в тряпочку и радоваться.
tanatos49 Roks
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04 января в 06:03
>>Тарантас<<
Смотрю вы так и не вылечили свои комплексы?

>>интересней иран 20!8<<
А что там? Майданутых разогнали. Очередная "цветная" революция не удалась. Чай не Украина.

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