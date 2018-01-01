Интрига года. Президентом становится...

Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы президента 2018 года. Эта интрига разрешилась массовым облегченным вздохом народа 6 декабря на Горьковском автозаводе. В тот же день на слете добровольцев России (а до этого — еще с десяток раз на публичных мероприятиях) его спрашивали о том, скажет ли он эти заветные слова, но тогда он ответил, что ему нужно время на обдумывание этого важного решения. Потребовалось всего несколько часов раздумий по пути в Нижний Новгород, чтобы на праздновании 85-летия ГАЗа он обрадовал россиян своей кандидатурой.

Впрочем, это далеко не полное разрешение главной интриги-2017, а начало новой — теперь народу надо будет придумать, как позволить президенту править страной и после 2024 года, ибо пока Конституция ему этого не позволяет. Хорошо, что на разрешение этой интриги есть целых шесть лет.