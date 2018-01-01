Ротация года. ​21 из 85

Мощнейшая ротация губернаторского корпуса за все 2000-е годы произошла в два «присеста» — в первом квартале и затем в сентябре-октябре 2017 года. Всего Владимир Путин сменил 21 главу регионов из 85 возможных, плюс еще в одном регионе губернатор как бы сменился, но сам на себя — Евгений Куйвашев.

На этот раз обошлось без громких «посадок» и снятий губернаторов из-за уголовного преследования — все было спокойно и даже полюбовно. В итоге многие из смененных глав регионов были представлены к госнаградам, почти всем нашлось какое-то иное место в системе.

Заменяли ушедших губернаторов так называемые молодые технократы. В сети появлялись видео их «подготовки» к работе в регионах — они прыгали с парашютами и ложились под танки. Это стало поводом для шуток — мол, для столичных «технократов» работа в глубинке — то же, что военная операция.