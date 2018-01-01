Разворот года. ​Решили и не лишили

В апреле сургутян всколыхнула новость о том, что с 1 июля плата за содержание в образовательных учреждениях будет взиматься в полном объеме за детей из многодетных семей и детей участников боевых действий. Это решение администрации города в департаменте образования объяснили просто: местные постановления «подгоняются под федеральные».

Однако семьи, которые попали под удар, не сдались без боя, организовав несколько митингов протеста. Чиновники пытались «вразумить» негодующих, но успеха не достигли. Через некоторое время стало известно, что ответственные лица (замглавы Александр Пелевин и экс-руководитель департамента образования Татьяна Османкина) получили за ненадлежащую просветительскую кампанию, приведшую к недовольству народа, дисциплинарные взыскания.

В итоге глава города Вадим Шувалов, видимо, опасаясь дальнейшего бунта на корабле и нехорошего резонанса с последующими внушениями свыше, перенес отмену льгот на год, а в течение этого времени наказал проводить разъяснительные беседы с многодетными семьями и семьями участников боевых действий.