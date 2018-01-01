Юбилеи года. ​Много званых

Уходящий год оказался чрезвычайно богат на юбилеи. Перечисление их всех заняло бы огромную газетную площадь, поэтому укажем лишь самые заметные.

Наше градообразующее «все» — Сургутнефтегаз — отпраздновал 40 лет со дня основания. По этому поводу в гости ждали самого президента и даже облагородили весь его возможный путь от аэропорта до ДИ «Нефтяник», но не сложилось. Зато были сотни статусных гостей и ветеранов отрасли. Праздновали и газовики: 40-летие Газпром трансгаз Сургута и 10-летие Газпром переработки (после этого торжества, где главным почетным гостем стал бывший гендиректор Юрий Важенин, предприятие окончательно снялось с места и двинулось в Санкт-Петербург). Еще одна крупная компания с круглой датой — АК «ЮТэйр» с 50-летием со дня основания.

Сургутская окружная клиническая больница отпраздновала 90-летие — это, пожалуй, рекордсмен года по «размерам» юбилейной даты.

Но не только предприятия и организации отличились своими торжествами — город порадовался за своих юбиляров-земляков. Так, директор Сургутской филармонии Яков Черняк отметил 70-летие и почти сразу после этого получил региональную награду «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа». Директор колледжа русской культуры им. Знаменского и обладатель огромного количества общественных званий Екатерина Лоншакова отпраздновала 80-летний юбилей. Ее награда в честь праздника оказалась масштабной — из рук митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла она получила награду от самого патриарха Кирилла — Орден Русской Православной Церкви за «труды на ниве духовно-нравственного воспитания». Ну а не самым «круглым», но самым старшим юбиляром стал заслуженный энергетик России, почетный житель Сургута, проектировщик и строитель ГРЭС-1 Анатолий Нечушкин — ему исполнилось 85 лет.