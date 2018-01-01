Простой года. ​Время, назад!

Несколько важных процессов в этом году в Сургуте как будто зависли во времени. Например, остановилась история с многострадальным Домом пионеров. И это удивительно: весной уходящего года главный застройщик города Николай Сторожук решил дать 30 млн рублей на реконструкцию первой сургутской школы. На страничке главы Вадима Шувалова «ВКонтакте» все зашевелилось — мол, вот-вот уже решится одна из знаковых городских проблем. И даже определились, что переделывать Дом пионеров будут тюменцы, но… Все замерло. С апреля — ни одной весточки о будущем этого здания. Будем ждать.

Также давно продолжается эпопея с созданием в Сургуте первого кванториума. Напомним, что подобные образовательные объекты уже есть чуть ли не во всех крупных муниципалитетах Югры, а наш город плетется в глубоком арьергарде. Только ближе к концу 2017 года наметился какой-то прогресс. Была закуплена первая партия оборудования и намечен план на 2018-й. Самого главного только нет — здания. В проекте бюджета на следующий год выделено 210 миллионов рублей на приобретение помещения под кванториум, но полной ясности, когда он откроется, все еще нет.

Еще один «зависший» вопрос — это знаменитое «песочное» дело против бывшего главы Дмитрия Попова, которому вменяют кражу песка. В активной фазе расследование шло еще в середине 2016 года, но за весь 2017 год процесс никуда толком не продвинулся, а ближайшее заседание арбитражного суда, где должны быть уточнены некоторые его нюансы, назначено на конец января 2018 года.