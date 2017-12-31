SIAPRESS.RU года. ​Понедельник начался в субботу

В традиционном ежегодном рейтинге самых читаемых и комментируемых материалов на портале siapress.ru лидирует новость о главном ЧП года — «сургутской резне». Главный материал сайта, посвященный событиям злополучной субботы, 19 августа, собрал более 147 тысяч просмотров — абсолютный рекорд за всю историю портала. В тот день нас действительно читала вся страна. На втором месте — классное интервью-зарисовка от Надежды Макаренко «Сургутский Кандинский», посвященный живущему в нашем городе художнику-абстракционисту Виктору Романову. Оно собрало почти 87 тысяч просмотров. На третьем месте — материал-инструкция о том, как можно получить 5000 рублей от правительства Югры — почти 23 тысячи просмотров.

По количеству комментариев первое место занял блог нашего постоянного читателя Альберта Леонова, который написал материал о фильме «Матильда»: «Где они, поборники морали?». К нему набралось 166 комментариев. «Серебро» достается новости о том, что проект «Зарница» может стать «базой для новой молодежной политики» — в ней был 101 комментарий. И третье место — у статьи главреда siapress.ru Дмитрия Щеглова «Архаика vs. Прогресс», где он разбирает молодежный протест, что привело к обсуждению длиной в 84 комментария.