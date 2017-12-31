Долгое прощание года. Чемодан без ручки

После долгой подготовки и слезных прощаний один из градообразующих гигантов — ООО «Газпром переработка» — все же уехал из Сургута. Часть его работников осела в местных структурах газового гиганта, часть — уехала вслед за любимым предприятием в Санкт-Петербург, город начал подсчитывать (несущественные) убытки, а народ — удивленно наблюдать за судьбой недостроенного офисного здания в ядре центра города.

Дело в том, что со временем на нем появился забавный баннер: «Продается» — и номер телефона. Такое впечатление, что кто-то проезжающий мимо может глянуть и подумать: «Точно, дай-ка позвоню да прикуплю себе офисный центр». Просто надо понимать масштабы: в эту стройку Газпром уже вбухал 13 млрд рублей, а для приведения его в порядок нужно будет добавить еще 1-2 миллиарда. Потянуть такие объемы в Сургуте могут только нефтяники (им не надо) или окружное правительство, если оно захочет создать себе базу в экономической столице.

Дело дошло до того, что попозли слухи о возможной безвозмездной передаче этого офиса в округ. Но с чего газовикам проявлять такую невиданную щедрость — непонятно. Будем наблюдать за продажей этого актива — возможно, даже не в 2018 году, а несколько дольше.